Kirchgemeinde Thal Positiver Abschluss trotz Pandemie in Thal – für das Jahr 2021 wird ein Rückgang budgetiert Die Katholische Kirchgemeinde Thal ist mit ihrem Jahresabschluss 2020 zufrieden. Grosse Vorhaben wurden nicht realisiert, wichtige Investitionen wurden dennoch getätigt. 09.03.2021, 05.00 Uhr

Die paritätische Kirche Thal, wo auch die Katholiken zu Hause sind. Bild: Monika Von der Linden

(pd) «Das Ergebnis ist dank grossen Anstrengungen über das ganze letzte Coronajahr gelungen», sagt Präsident Felix Bischofberger. Der Ertragsüberschuss von 65'334 Franken könne als Punktlandung bezeichnet werden, da das Budget 2020 einen solchen von 56'000 Franken vorgesehen hatte. Der positive Rechnungsabschluss wurde trotz des neuen Finanzdekrets des katholischen Konfessionsteils erzielt. Der budgetierte Personalkostenbeitrag geht mit 36'000 Franken Minderertrag in die Rechnung ein. Der Steuereingang zeigt sich gegenüber Budget mit einem Plus 13'661 Franken.

Trotz der Pandemie einige Investitionen

Das positive Ergebnis war auch möglich, weil einige grosse Vorhaben nicht realisiert wurden, da der Verwaltungsrat wegen der Pandemie Vorsicht walten liess. Dennoch gab es einige wichtige Investitionen. So wurde die IT-Struktur der Seelsorgeeinheit Buechberg neu organisiert und eine neue Homepage erstellt. Ebenso wurde der jährliche Personalanlass nicht abgesagt, sondern allen Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tätigen der Dank in Form eines Gewerbegutscheins über 30 Franken übergeben, was auf viel Gegenliebe stiess.

Der Verwaltungsrat budgetiert für 2021 einen Aufwandüberschuss von 91'200 Franken. Grund dafür ist eine gewisse Zurückhaltung beim Steuereingang. «Wir budgetieren einen Rückgang von 2,5 Prozent infolge der Pandemie», sagt Felix Bischofberger.

«Ebenso wollen wir nicht mit einem Sparpaket aufwarten, sondern wir haben im Budgetprozess die Ausgaben sorgfältig besprochen», ergänzt der Präsident. Wichtig erscheint der Kirchgemeinde im laufenden Jahr, wieder Projekte anzustossen, die Liegenschaften in gutem Zustand für die Zukunft zu halten und das gemeinschaftliche Pfarreileben in den Mittelpunkt zu stellen.