Kirche Früher im KV tätig, heute Bruder im Kapuzinerkloster: Kletus Hutter möchte Priester werden Kletus Hutter, der in Kriessern aufgewachsen ist, empfängt am Samstag das Sakrament der Diakonenweihe. Damit bindet er sich von nun an noch enger an die Kirche. Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Bruder Kletus Hutter, als er sein Ordensgelübde bei den Kapuzinern in Salzburg ablegte.

Einst arbeitete Kletus Hutter als kaufmännischer Verwaltungsangestellter. Heute wirkt er als Bruder in einem Kapuzinerkloster in Rapperswil. Der Seelsorger, der in Kriessern aufgewachsen ist, bindet sich nun noch enger an die Kirche. Am Samstag, 25. Juni, empfängt er aus den Händen von Bischof Markus Büchel die Diakonenweihe. Das Sakrament ist eine Stufe auf dem Weg, Priester zu werden.

Kletus Hutter hat Jahrgang 1971 und wuchs in Kriessern auf. Nach einer Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung als kaufmännischer Angestellter wechselte er in den kirchlichen Dienst und liess sich in Luzern zum Religionspädagogen ausbilden. Erste Pfarreierfahrungen machte Kletus Hutter in Bütschwil als Katechet und Jugendseelsorger. Nach seinem Theologiestudium, das er über den dritten Bildungsweg absolvierte, war er als Pastoralassistent in Sargans-Vilters-Wangs tätig.

Er war schon in vielen Klostern

Nach 13 Jahren im kirchlichen Dienst zog es Kletus Hutter zu den Kapuzinern, zunächst als Bruder auf Zeit im Kloster Rapperswil. Dort reifte sein Entschluss, in den Orden einzutreten. Es folgten Klostererfahrungen in Brig, Salzburg und Luzern. Sein Ordensgelübde legte der Bruder im Dezember 2017 bei den Kapuzinern in Salzburg ab. Seit 2020 lebt und engagiert er sich wieder im «Kloster zum Mitleben» in Rapperswil.

«Für mich verändert sich im Alltag als künftiger Diakon nicht viel», sagt er. Diakonisches Handeln sei von der franziskanischen Spiritualität nicht zu trennen. Kletus Hutter möchte den Weg zum Priesterbruder gehen, doch auch dann, so sagt er, werde ihm der Blick auf soziale Brennpunkte und Nöte wichtig bleiben. Alles andere hat für ihn wenig mit dem Geist eines Franz von Assisi zu tun. Der Heilige ist dem Kapuzinerbruder Inspiration, wie ein erfülltes Leben gelingen kann. (red/vdl)

