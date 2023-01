Rheintal: Thomas Lüchinger mit neuem Film «Sound and Silence»

Kino Filmemacher mit Rheintaler Wurzeln taucht in die Welt Japans ein «Sound and Silence» heisst das neue Werk des Filmemachers Thomas Lüchinger. Es feiert an den Solothurner Filmtagen Weltpremiere. Wann das Rheintaler Publikum den Streifen sehen kann, ist offen – Lüchinger will mit dem Heerbrugger Kinotheater Madlen in Kontakt treten. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Der Film «Sound and Silence» musste aufgrund schwieriger Umstände mit wenig Rohmaterial auskommen. «Normalerweise haben wir 80 bis 120 Stunden gedrehtes Material zur Verfügung», sagt Thomas Lüchinger. «Für diesen Film waren es nur etwa sechs bis acht Stunden.» Bild: Benjamin Manser

Eine Reise nach Japan und die Begegnung mit einem Ehepaar hat Thomas Lüchinger sowohl fasziniert wie auch irritiert. Mit dem Film «Sound and Silence» zeigt er ein Porträt über Toshio (72) und Shizuko (75) Orimo. Sie leben seit 1981 in Kawasaki und entwickelten sich von Punkmusikern zu Aktivisten in der Friedens- und Anti-Nuklearbewegung. Als Improvisationsduo bringen sie mit ihrer Musik eine ganz besondere Weltanschauung zum Ausdruck: Sie widersetzen sich vehement dem materialistischen Denken und jeglicher Kommerzialisierung.

Mit ihrem freigeistigen Lebensstil behaupten sie sich in der von Anpassungsdruck geprägten japanischen Gesellschaft und folgen ihrer Vision, die Welt zu einer friedlicheren zu verändern.

Menschen filmen, die andere inspirieren

Thomas Lüchinger, der in Oberriet aufgewachsen ist und seit Kurzem in Rehetobel wohnt, ist seit 25 Jahren als Filmemacher tätig. Mit seinen Dokumentarfilmen erlangte er internatio­nale Beachtung. Der studierte Kunstpädagoge unterrichtete viele Jahre an Gymnasien; manche dürften sich an ihn als Lehrer für Bildnerisches Gestalten an der Kantonsschule Heerbrugg erinnern. Mittlerweile im Pensionsalter – Lüchinger wird dieses Jahr 70 – ist er immer noch voller Interesse und Leidenschaft, inspirierende Menschen filmisch zu begleiten.

Wie so oft bei seiner Arbeit sei es ein Zufall gewesen, der ihn zu den beiden Protagonisten des neuen Films geführt habe, sagt Thomas Lüchinger: «Zusammen mit meiner Frau besuchte ich im Frühling 2019 eine Ausstellung in einem Museum in Wien, wo wir uns, angezogen von sehr speziellen Klavierklängen, eine Videoperformance ansahen.»

Spontane Reise zum letzten Konzert

Er machte sich auf die Suche nach dem Künstlerpaar und entschied kurz darauf, es zu besuchen, denn das letzte öffentliche Konzert von Toshio und Shizuko Orimo in Japan stand bevor. «Dieses wollte ich mir anhören und dazu hatte ich auch mein Filmequipment mitgenommen», sagt der Filmemacher. Ausserdem durfte er während seines dreiwöchigen Aufenthalts in Japan viel Zeit mit den Orimos in ihrem Haus in Kawasaki verbringen, wo er oft die Kamera laufen liess.

Vieles erstaunte ihn: «Auf der einen Seite wurde ich mit grosser Höflichkeit empfangen. Auf der anderen Seite schien mir ihr alltägliches Leben wie eine unverständliche Inszenierung.» Kleine Handlungen seien rituell aufgeladen gewesen und es habe in allem, was sie taten, eine grosse Achtsamkeit gegeben. Die Gespräche mit seiner japanischen Übersetzerin, dem Ostschweizer Roger Walch, der ihm geholfen hatte, das Paar in Japan zu finden, sowie einem japanischer Kameramann hätten dazu beigetragen, die Rituale besser zu verstehen. Sie sind geprägt vom Animismus, dem Glauben, dass die Dinge der Natur beseelt oder Wohnsitz von Geistern sind.

Das Vorhaben stand auf der Kippe

Nach den Dreharbeiten vollzog sich eine prägende Wende. Shizuko erkrankte schwer. Nach ihrem Tod stellte sich die Frage, ob die Arbeiten am Film überhaupt weitergeführt werden konnten. In Absprache mit To­shio, ihrem Mann und dem Sohn Sabu fiel der Entscheid, das Projekt fortzusetzen. Doch Corona verunmöglichte Lüchingers erneute Einreise ins Land.

Ein japanisches Filmteam sollte die geplanten Dreharbeiten durchführen. Das erwies sich als grosse Herausforderung. Die Aufnahmen entsprachen nicht den Vorstellungen des Filmemachers, weshalb Thomas Lüchinger den Film einzig mit seinem eigenen Material realisierte, das er während seines Besuches und des Abschieds von Shizuko drehte. «Sie war damals bereits sehr zerbrechlich. Es schien mir aber, als hätten ihr die Dreharbeiten grosse Energie gegeben», erinnert er sich. «Sie bedankte sich bei meiner Abreise dafür, dass diese Zeit die wichtigste ihres Lebens gewesen sei, was bei mir wiederum viele Fragen auslöste. Ich stellte dann fest, dass ihr vermutlich noch nie jemand mehrere Stunden einfach nur zugehört hatte.»

Konsequent ein sinnerfülltes Leben leben

Weshalb seine Wahl auf das japanische Paar fiel, sei nicht einfach zu beantworten, sagt Thomas Lüchinger. «Was mich schliesslich an diesen beiden Menschen faszinierte, war ihr ausserordentliches Selbstverständnis, das Leben zu leben, das sie mit Sinn erfüllte. Das taten sie spielerisch und in hoher Konsequenz mit all den damit verbundenen Einschränkungen.» Für einen Film, welcher die Zuschauer und Zuschauerinnen packen kann, brauche es vermutlich auch einen gewissen Grad von «Fremdheit».

Nun ist der Film für die Weltpremiere an die kommenden Solothurner Filmtage eingeladen und wird am 21. und 25. Januar vorgeführt. Wann das Rheintaler Publikum die Möglichkeit erhält, den Film zu sehen, ist noch offen. Thomas Lüchinger plant, mit dem Kinotheater Madlen, Heerbrugg, in Kontakt zu treten. Wie bereits bei anderen Filmen, würde er auch bei der lokalen Premiere von «Sound and Silence» gern persönlich anwesend sein.

