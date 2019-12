Kinderhort und Mittagstisch in Au/Heerbrugg vereint Schülerhort und Mittagstisch werden unter der Leitung der Primarschule zusammengelegt. 07.12.2019, 05.00 Uhr

Neu werden Schülerhort und Mittagstisch unter dem Namen «Tagesstrukturen» geführt. Bild: Archiv.

Seit zehn Jah­-ren führt die Politische Ge­meinde Au einen Schülerhort in Au (Superstrolch) und in Heerbrugg (Frechdachs). Nach Schulschluss oder in den Schulferien werden dort Schülerinnen und Schüler betreut. Die Primarschule Au-Heerbrugg kümmert sich ihrerseits seit einigen Jahren um den Mittagstisch. Sowohl der Gemeinderat als auch der Schulrat haben sich für eine Zusammenlegung der beiden Institutionen unter einem Dach ausgesprochen. Sie hatten eine Projektgruppe gebildet, die den Zusammenschluss prüfte und ein Konzept ausarbeitete. Beide Räte genehmigten dieses Konzept, womit der geplante Zusammenschluss von Mittagstisch und Schülerhort per Anfang Januar 2020 erfolgen soll.