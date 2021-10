Zum Schutz der Kinder: Eiche in Kriessern muss gefällt werden

KRIESSERN Eiche muss gefällt werden, um Kinder im Quartier zu schützen In Kriessern musste eine sehr alte Eiche gefällt werden, weil grosse Äste abgebrochen sind. 11.10.2021, 07.27 Uhr

Aus Sicherheitsgründen musste die Eiche gefällt werden.

Am Samstag vor drei Wochen hatten noch die Kinder des Quartiers Auenstrasse – Hofwaldstrasse um die zwei- bis dreihundertjährige Eiche gespielt. In der Nacht auf Sonntag, 19. September, brachen zwei Äste mit je einem Durchmesser von über 50 Zentimetern ab und stürzten unter anderem auf ein Gartenhaus eines nahestehenden Einfamilienhauses. «Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Kinder am Spielen gewesen wären», sagt Hugo Langenegger, Präsident der Ortsgemeinde Kriessern.