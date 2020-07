Kinder, ab in den Heizungskeller: Im Schulhaus Bündt in Rüthi wird umgebaut In Rüthi wird der Tankraum der früheren Ölheizung im Schulhaus Bündt in einen Gruppenraum umgebaut. Die Arbeiten beginnen aber erst nach den Sommerferien. Max Tinner 06.07.2020, 05.00 Uhr

Rüthi scheint alles in Schulraum umzunutzen, was sich dazu umnutzen lässt – und, wie man meinen könnte, selbst was sich dafür weniger eignet: Derzeit liegt auf der Bauverwaltung der Gemeinde ein Gesuch auf, den Heizungstankraum im Sou­terrain des Schulhauses Bündt als Gruppenraum nutzen zu dürfen.

Der Raum bekommt Tageslicht

«Selbstverständlich stecken wir unsere Kinder nicht in den Heizungskeller», versichert Interimsgemeindepräsidentin Monika Eggenberger, die auch der Liegenschaftenkommission von Gemeinde und Schule vorsteht. Der Heizöltank werde entfernt und der Raum umgebaut, erklärt sie. Der Raum bleibe auch nicht fensterlos: Die Wand zum Schulgarten werde aufgebrochen und das unterste Fensterband des Trakts ergänzt. Der Raum wird damit genauso viel Tageslicht haben wie das Schulzimmer gleich daneben. «Nach dem Umbau wird das ein Gruppenraum sein wie jeder andere», stellt Monika Eggenberger fest.

Um in den neuen Gruppenraum zu kommen, werden sich Kinder und Lehrer auch nicht durch die ebenso niedrige wie schmale Wartungsluke in der Aussenfassade des Schulhauses zwängen müssen, durch die man in den heutigen Tankraum kommt. Ist der Umbau abgeschlossen, wird man vom benachbarten Schulzimmer in den Gang hinaustreten und durch eine neue Tür in der Wand daneben gleich den Gruppenraum betreten können. «Idealer geht’s gar nicht», sagt Schulleiterin Tanja Schneider.

Die Kinder werden nicht frieren müssen

Selbst wenn nun der Öltank ausgebaut wird, bedeutet dies auch nicht, dass die Rüthner Schüler nächsten Winter frieren werden. Das Schulhaus Bündt ist vor sechs Jahren an die Fernheizung des Rüthner Wärmeverbunds angeschlossen worden. Der Öltank – und mit ihm der Tankraum – ist seitdem ohne Funktion. «Was liegt näher, als solch einen ungenutzten Raum nutzbar zu machen, wo wir doch Bedarf haben?», fragt Monika Eggenberger rhetorisch.

Gebaut wird erst nach den Sommerferien

Der neue Gruppenraum im Schulhaus Bündt wird bereits zur Verfügung stehen, bevor auf das Schuljahr 2021/22 ein weiteres Schulzimmer für eine zusätzliche Klasse benötigt wird, aber noch nicht zu Beginn des neuen Schuljahres in gut einem Monat. Bis 10. Juli liegt nämlich noch das Baugesuch auf. Gebaut werden soll deshalb erst nach den Sommerferien.

Den Kredit dafür haben die Stimmberechtigten von Rüthi am 19. April mit der Genehmigung des Budgets gesprochen. Darin sind in der Investitionsplanung 138000 Franken für den Umbau enthalten und weitere 7000 Franken für die Möblierung des Gruppenraums.