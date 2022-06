Minergiehaus Beat Kellers technische Meisterleistung: Wie der Marbacher Grenzwächter durch viel Selbstunterricht zum Energiefachmann wurde Der Grenzwächter Beat Keller hat sich so intensiv mit Energieanlagen beschäftigt, dass die Lösung für sein Minergiehaus weit über das hinausgeht, was er von Profis erhalten hätte. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Grenzwächter Beat Keller, durch viel Selbstunterricht zum Energiefachmann geworden, hat für den sinnvollen Einsatz seines selbst erzeugten Stroms eine ausgeklügelte Steuerung eingebaut. Bild: Gert Bruderer

Viele Hausbesitzer haben eine Wärmepumpe und auf dem Dach eine Solaranlage. Das Besondere bei Beat und Brigitte Keller ist die Steuerung. An die Anlage sind 18 Geräte angeschlossen. Alles läuft vollautomatisch, ist bei Bedarf aber auch von Hand bedienbar.

Dank der Steuerung nutzen die Geräte stets den vorhandenen Strom, wobei eine Priorisierung möglich ist; so hat die Waschmaschine Vorrang gegenüber einem Luftbefeuchter, und nicht anderswo benötigter Strom fliesst beispielsweise dem Elektroauto zu.

Bei Kellers wird also der selbst produzierte Strom nicht einfach ins Netz gespeist. Vielmehr führt Kellers System den vorhandenen Strom im eigenen Haus fortwährend dorthin, wo er gerade gebraucht wird. Nur der Überschuss fliesst ins Netz.

Tochter schärft das Bewusstsein

Obschon technikaffin, hatte der 58-Jährige anfangs wenig Ahnung von Energieanlagen. Der Blick hinaus in die Welt motivierte ihn, dies zu ändern, denn er findet: «Schaut man in die Welt hinaus, so sieht man, dass es so nicht weitergehen kann.» Energie wird knapp, der Preis ist stark gestiegen.

Auch die Ausbildung der Tochter hat das Bewusstsein geschärft. Nadine Keller, die gerade doktoriert, befasst sich mit Biodiversität. Das hat sich auf die häusliche Umgebung sichtbar ausgewirkt.

Keller hat sich gegen Fachleute durchgesetzt

Als Beat Keller und seine Frau vor drei Jahren beschlossen, ihr 1977 gebautes Haus mit dreifachverglasten Fenstern zu bestücken, alle Wände gut zu isolieren und das Dach zu ersetzen, erachteten sie auch die Anschaffung einer Solaranlage und einer Wärmepumpe als Selbstverständlichkeit. Doch angesichts weitreichender Vorstellungen gab es ein Problem: Die Zusammenführung der Technik.

Beat Keller musste sich gegen den Widerstand von Fachleuten behaupten und seine Ideen regelrecht durchsetzen. So hatte er etwa die passende Schnittstelle selbst zu finden – ebenso die nun im ganzen Haus verteilten Stecker mit Adapterfunktion.

Er sagt: «Die grosse Kunst bestand darin, Geräte anzuschaffen, die mit dem Steuerungscomputer kompatibel sind», zum Beispiel den beim Generalimporteur bestellten Tumbler mit eingebauter Solarsteuerung.

Unter dem Strich 1200 Franken erhalten

Der riesige zeitliche Aufwand hat sich gelohnt – für die Umwelt, fürs gute Gefühl, zudem finanziell. Im Nachhinein hätten auch ins Projekt einbezogene Profis das brachliegende Potenzial erkannt. Viel nützte Beat Keller das von Heiko Schwarzburger geschriebene Buch «Energie im Wohngebäude», das eine ganzheitliche Betrachtung leistet. Während Kollegen erklären, sie hätten zwar eine Solaranlage und trotzdem noch jährliche Stromkosten von 1000 bis 1500 Franken, haben Kellers im letzten Jahr von der Gemeinde 1200 Franken für gelieferten Strom bezahlt bekommen.

Das ist umso interessanter, als Kellers (andernorts fehlende) Steuerung sehr bescheidene Mehrkosten von 2000 Franken zur Folge hatte. Ohne diese Steuerung wären Kellers teils auf Strom vom EW angewiesen, mit der Steuerung wird nur in einem «sehr, sehr kleinen» Umfang Strom bezogen, und dies bloss im Winter.

Flatterstrom: Die Geräte passen sich an

Von den drei Boilern (mit einem Inhalt von insgesamt 1200 Litern) dienen zwei zum Heizen und einer fürs Duschwasser. Mit der Heizung ist ein Pufferspeicher kombiniert, der die Zwischenlagerung der thermischen Energie ermöglicht. «Wir erleben unser Energiesystem als sehr befreiend», sagt der Grenzwächter, der eine pragmatische Meinung vertritt: «Man kann nicht immer warten, bis es in der Schweiz politisch vorwärtsgeht.»

Der so genannte Flatterstrom – verpönt, weil unberechenbar – ist Beat Keller hochwillkommen. Er erklärt:

«Ich liebe Flatterstrom, meine Geräte passen sich an.»

Dank der Steuerung nutzen die Geräte stets den vorhandenen Strom. Beat Keller blickt von seinem Haus am Hang hinaus ins Tal und meint: «Es gibt so viele Möglichkeiten und ich frage mich: Warum nur werden diese nicht genutzt?»

