Coronavirus «Jetzt haben wir einen Termin Anfang Februar in St.Gallen bekommen»: Keine Kinderimpfung in Altstätten Wegen eines Fehlers im Anmeldetool mussten Eltern mit ihren Kindern am Mittwoch abgewiesen werden. Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Altstätten erhalten Kinder keine Corona-Impfung.

Seit Januar werden im Kanton St.Gallen auch Kinder von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft. Rheintaler Eltern meldeten ihre Kinder in Altstätten für die Impfung an – und wurden abgewiesen. Kinderimpfungen werden nur an vier Standorten im Kanton gemacht. Allerdings war diese Information zu Be­ginn noch nicht bis zum Anmeldungstool vorgedrungen.