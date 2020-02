Kriessner hat an Ringer-EM keine Chance gegen russischen Weltmeister Ramon Betschart und Andreas Vetsch sind an der Europameisterschaft ausgeschieden. 13.02.2020, 05.00 Uhr

Ramon Betschart traf mit Alexandr Komarov in der ersten Runde auf den Weltmeister aller Nachwuchsstufen. Bild: Gerhard Remus

(rem) Den Kriessner Ramon Betschart (87 kg) erwartete im Greco an der EM in Rom der Überflieger im russischen Team, Alexandr Komarov. Der fast gleichaltrige Russe war bisher jeweils Weltmeister in allen Kadetten- und Junioren-Jahrgängen und schaffte sehr schnell den Anschluss an die Weltspitze. Er hat sich in der russischen Mannschaftsphalanx etabliert.