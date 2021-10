Oberriet möchte Liegenschaft mit Blick auf den Werkhof kaufen

Oberriet «Strategischer Kauf»: Gemeinde möchte Liegenschaft kaufen, die sich beim Werkhof befindet Die Gemeinde Oberriet möchte das Grundstück an der Tannenstrasse 4 für 1,9 Millionen Franken kaufen. Konkrete Nutzungspläne gebe es noch nicht – auch deshalb nicht, da dafür erst der Kauf abgewickelt werden müsste. Yves Solenthaler 19.10.2021, 05.00 Uhr

Die zum Kauf geplante Liegenschaft befindet sich beim Werkhof, in dem auch das Bauamt von Oberriet untergebracht ist. Bild: Yves Solenthaler

Der Erwerb der Liegenschaft und dem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 1791 Quadratmeter untersteht dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist läuft seit dem 12. Oktober und noch bis am 10. November. Damit das Referendum zustande kommt, sind 594 gültige Unterschriften nötig.

Grundstück besteht zu zwei Dritteln aus Garten

Das zweigeschossige Gebäude von Erwin Kobler an der Tannenstrasse 4 grenzt an den Werkhof der Gemeinde Oberriet und wird bisher als Wohnhaus genutzt. Zum Grundstück und der Liegenschaft gehören 1378m2 Gartenanlage, ein Gebäude mit 187m2 in der Wohn- und Gewerbezone sowie 226m2 befestigte Flächen. Das sind beispielsweise gepflasterte, asphaltierte, betonierte, versiegelte und verdichtete Flächen.

Die Nähe zum Werkhof ist ein Hinweis auf den Zweck des geplanten Grundstück-Erwerbs. Der Oberrieter Gemeindepräsident Rolf Huber sagt:

«Das ist ein strategischer Kauf zur Weiterentwicklung des Werkhofs.»

Konkrete Nutzungspläne gebe es nicht, dafür müsste ohnehin erst der Kauf abgewickelt werden.

«Wichtig ist vor allem der Boden», sagt Huber, «die riesige Wiese direkt am Werkhof eröffnet viele Möglichkeiten.» Im Werkhof der Gemeinde Oberriet ist die Feuerwehr und das Bauamt untergebracht. «Der hintere Teil ist schon alt und muss bald saniert werden», sagt Huber. Der Platzbedarf werde auch eher grösser als kleiner. Und einen anderen Platz für einen möglichen angrenzenden Ausbau des Werkhofs gebe es nicht. «Der Teerplatz gegenüber dem Werkhof kann nicht überbaut werden, weil sich darunter die Zivilschutzanlage befindet», sagt Rolf Huber. Dort ist zurzeit eine Kompanie der Schweizer Armee einquartiert.

Kaufabsicht hat nichts mit Zentrumsgestaltung zu tun

Die Tannenstrasse ist ein Abzweiger der Staatsstrasse. Sie ist aber nördlich vom Zentrum gelegen und hat damit nichts mit der weiterhin bestehenden Absicht der Gemeinde zu tun, durch den Kauf von Grundstücken das Zentrum attraktiver zu gestalten. Dafür hat die Gemeinde in den letzten Jahren mehrere Liegenschaften gekauft. «Die Liegenschaft an der Tannenstrasse ist zu weit vom Zentrum entfernt, um in diese Strategie zu passen», sagt Huber, «wir sind keine Immobilienspekulanten, wir kaufen Liegenschaften, um die Gemeinde weiterzuentwickeln.» In diesem Fall gelte die Entwicklung dem gemeindeeigenen Werkhof.