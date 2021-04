Kantonsrat Doppelt gemoppelt: Wo es bei der Schulaufsicht hapert Sandro Hess und Remo Maurer ärgern sich über Doppelspurigkeiten in der Schulaufsicht. Es ginge effizienter, meinen sie. Max Tinner 22.04.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton soll den Gemeinden bei der Schulaufsicht weniger dreinreden, finden Bildungspolitiker im Kantonsrat. Symbolbild: Depositphotos/Elnur

Grundsätzlich halten CVP-Kantonsrat Sandro Hess (beruflich Schulleiter in Altstätten) und SP-Kantonsrat Remo Maurer (beruflich Schulpräsident von Altstätten) die kantonale Schulaufsicht als Kontrollorgan des Bildungsdepartements ja für sinnvoll. Sie leiste einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der Schulqualität, schreiben sie in einem Vorstoss, den sie am Dienstag zusammen mit Bildungspolitikern weiterer Parteien eingereicht haben.