Diebstähle: Polizei rät, das Auto nach dem Verlassen abschliessen

Nach Diebstählen in Altstätter Fahrzeugen: Polizei nimmt zwei mutmassliche Täter fest – und rät, das Auto nach dem Verlassen stets abzuschliessen

Am Dienstag sind in Altstätten zwei Fahrzeugeinschleichdiebstähle gemeldet worden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nahm die Kantonspolizei St.Gallen zwei mutmassliche Täter fest. Die Polizei warnt vor weiteren Diebstählen in Fahrzeugen.