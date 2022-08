Kandidatur «Ich möchte gern mitgestalten»: Warum Fabio Schlatter für den Schulratssitz an der Oberstufe Mittelrheintal kandidiert Der in Altstätten geborene und in Balgach aufgewachsene Fabio Schlatter kandidiert für den Schulratssitz an der Oberstufe Mittelrheintal (OMR) bis Ende Amtsdauer. Der 33-Jährige ist in der Bau- und Immobilienbranche tätig. Andrea C. Plüss Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Der 33-jährige Fabio Schlatter ist ledig, kinderlos und verbrachte fast sein ganzes Leben in Balgach. Bild: Andrea C. Plüss

Für den Rest der Amtsdauer bis 2024 sucht die OMR per Ersatzwahl ein Mitglied für den Schulrat. Idealerweise mit Erfahrung im Bauwesen, um das Ressort Bau und Infrastruktur vom Ende Jahr ausscheidenden Schulrat Ivo Eggenberger zu übernehmen. Am 25. September steht eine Kampfwahl bevor, da sich nebst dem parteilosen Fabio Schlatter noch ein weiterer Kandidat um den Schulratssitz bewirbt (siehe Hinweis am Ende des Textes).

Beinahe sein ganzes Leben verbrachte Fabio Schlatter in Balgach. Momentan jedoch wohnt er in Kriessern. «Das ist nur eine Übergangslösung», sagt er und fügt an: «Sobald mein Eigenheim in Balgach fertiggestellt ist, werde ich wieder dort wohnen.» Spätestens im Sommer nächsten Jahres wird das voraussichtlich der Fall sein.

Seit bald zehn Jahren selbstständig

Der 33-Jährige kann auf 18 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Bauwesens zurückblicken. Nach einer Lehre als Elektroinstallateur absolvierte Fabio Schlatter diverse Weiterbildungen im Bau- und Immobilienwesen. So im Jahr 2019 den Nachdiplomstudiengang HF Bauprojektmanagement und im letzten Jahr den CAS FHS St.Gallen in Immobilienbewertung.

In mehreren Unternehmen der Baubranche ist Fabio Schlatter aktiv, wenn auch in unterschiedlichen Funktionen: In zwei Firmen in Widnau verantwortet der Kandidat die Geschäftsleitung und Projektentwicklung: in der B+S Projekt GmbH (Baumanagement) und in der B+S Invest AG (Generalunternehmung). In weniger als zehn Jahren sei es mit einem jungen Team gelungen, beide Unternehmen, die zudem Lernende und Bauleiter ausbilden, am Markt zu etablieren, erläutert Schlatter. Weiteren Firmen stehe er als Verwaltungsratsmitglied beratend bei Immobilienfragen und Bauprojekten zur Seite.

Dass Bauprojekte im öffentlichen Bereich interessant und innovativ sein können, habe sich bei der Eröffnung des neuen C-Trakts der OMR im Jahr 2019 einmal mehr gezeigt. Die Oberstufe Mittelrheintal verfüge, so der Eindruck des 33-Jährigen, grundsätzlich über eine zeitgemässe Infrastruktur.

Digitalisierten Unterricht ermöglichen

Im Falle seiner Wahl werde er sich in Zusammenarbeit mit Schulrat, Schulleitung und Hauswartungsteam um den nachhaltigen Gebäudeunterhalt kümmern. «Des Weiteren ist es meine Absicht, dafür zu sorgen, dass die Räume einen modernen und digitalisierten Unterricht ermöglichen», ergänzt Fabio Schlatter. Er selbst besuchte während drei Jahren die Sekundarschule der OMR. Als Schulrat möchte er seinen Beitrag zu einer zeitgemässen Weiterentwicklung der Oberstufe leisten und die Rahmenbedingungen dafür mit erarbeiten.

Während fünf Jahren war Schlatter beim Weihnachtsmarkt Balgach mitzuständig für das Ressort Bau. Beim Tennisclub verantwortete er während einiger Jahre das Sportsponsoring, spielt selbst aktiv Tennis und ist Mitglied im Club 86, der sich für den SCR einsetzt. Darüber hinaus unterstützt der Kandidat den gemeinnützigen Verein labdoo.ch, der sich im In- und Ausland dafür einsetzt, Schulen, Flüchtlingsheimen und Waisenhäusern mittels Laptops den Zugang zu IT und Bildung zu ermöglichen.

