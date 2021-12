Turner des Trainingszentrums Rheintal schneiden gut ab

Kaderselektion Saisonhighlight für die Jungen: Turner des Trainingszentrums Rheintal dominieren die regionale Kaderquali Die neunjährigen und älteren Kunstturner bestritten die Kaderselektion in Magglingen, die jüngeren in Wil. 02.12.2021, 05.00 Uhr

Sie überzeugten im nationalen Vergleich (von links): Elia Thiébaud, Sinan Akkir und Andrin Woodtli mit Trainerin Nadine Baumgartner und Trainer Manuel Kast. Sie sind im Regionalkader (von links): David Steiger, Daymen Bärlocher, Lenny Forster, Leo Rohner, Laurin Eugster und Lionel Schlanser. Bild: pd

Wettkämpfe zur Kaderselektion gehören für die Nachwuchs- Kunstturner zu den Saisonhighlights. Die Turner mit Jahrgang 2012 und älter reisten an die STV-Testtage nach Magglingen, die Jahrgänge 2013 und jünger stellten sich im Regionalen Leistungszentrum in Wil vor.

Dominanz im Jahrgang 2013 auf regionalen Ebene

Die Wettkampfturner des Trainingszentrums Rheintal mit Jahrgang 2013 läuten die kommende Saison mit einem Paukenschlag ein: Sie belegen das ganze Podest und weisen ihre Mitstreiter klar auf die hinteren Ränge. Lenny Forster ist der Überflieger des Tages mit über 500 Punkten. Ihm dicht auf den Fersen folgt David Steiger (STV Balgach) mit einem Spitzenresultat von 478 Punkten. Gesellschaft auf dem Podest leistet ihnen ihr Vereinskollege Daymen Bärlocher mit 394,5 Punkten.

Im gleichen Feld von 24 Athleten aus den Kantonen St.Gallen und Graubünden massen sich die drei TZR-Turner des Jahrgangs 2014 im regionalen Leistungszentrum in Wil. Beim Beweglichkeitstest konnten Leo Rohner, Laurin Eugster (TV Azmoos) und Lionel Schlanser (SVD Diepoldsau-Schmitter) mit ihren älteren Kollegen mithalten. Der Einzug ins Talentkader Ost ist allen sechs Athleten gelungen.

Wie ihre jüngeren Kollegen tauchten auch die Athleten der Jahrgänge 2012 bis 2009 ihre Hände ins Magnesium. Am Samstag startete Flavio Hauser (STV Au) in der Altersklasse 12 an den STV-Testtagen und mass sich mit der Schweizer Konkurrenz. Sein persönliches Ziel der Top10 verpasste Hauser um rund 50 Punkte. Zu oft musste er die Geräte verlassen. Er schloss die Testtage auf dem zwölften Platz ab.

Nationaler Vergleich: Ziel knapp verpasst und erreicht

Dagegen konnte Elia Thiébaud (STV Balgach) sein Ziel der Top20 erreichen. Vor allem am Einpauschen konnte er glänzen. Dort bekam er die höchste Wertung (24,5 Punkte) aller Turner des Jahrgangs 2011. Sein Kollege Andrin Woodtli in der gleichen Altersklasse 10 musste sich vom starken Teilnehmerfeld geschlagen geben.

Sinan Akkir verfehlt das Podest knapp

Sinan Akkir trat mit hohen Ambitionen in die Halle, wollte er es doch unbedingt aufs Podest der Altersklasse 9 schaffen. Gross war die Freude über den vierten Platz im Teilnehmerfeld von 41 Turnern aus der ganzen Schweiz trotzdem. Auch wenn die Enttäuschung, das Podest um nur 1,5 Punkte verpasst zu haben, diese Freude trübt.

Schon im Oktober hatte Florian Keller (SVD Diepoldsau) als Mitglied des Regionalen Leistungszentrums Wil seinen Testtag in der Altersklasse 15 absolviert. Er konnte die Testtage der Jahrgänge 2004 bis 2007 auf dem 13. Rang abschliessen. In seinem Jahrgang 2006 erturnte er sich den stolzen dritten Rang.

Während das Ostschweizer Regionalkader nach dem Selektionswettkampf bestimmt ist, müssen die älteren Kunstturner noch abwarten: Die definitive Kaderauswahl wird erst Ende des Jahres bekannt gegeben. (na)

Talentkader Ost

Jahrgänge 2013 und 2014: 1.Lenny Forster, 2.David Steiger, 3.Daymen Bärlocher, 15.Leo Rohner, 16.Laurin Eugster, 17.Lionel Schlanser.

Testtage Magglingen

Jahrgang 2006: 16.Florian Keller. 2010: 12.Flavio Hauser. 2011: 19.Elia Thiébaud, 29.Andrin Woodtli. 2012: 4.Sinan Akkir.