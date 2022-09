Rebsteiner Musikgruppe gibt am Brauifest ihren ersten Auftritt

Premiere «Justis» neue Ländlerkapelle: Rebsteiner Musikgruppe bestreitet am Brauifäscht ihren ersten Auftritt Am 9. September tritt die Ländlerkapelle «Just in time» erstmals am diesjährigen Brauifäscht auf. Der Anlass feiert das 131-jährige Bestehen der Rheintaler Brauerei Sonnenbräu. Monika Linder Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Die Ländlerkapelle «Just in time», von links: Ruedi Graf, Beni Dürr, Fredy Reichmuth und Stefan «Justi» Nauer. Bild: PD

Nach dem Verkauf des Restaurants Sonnenhügel in Lüchingen und der letzten Stubete war für Stefan Nauer klar, dass musikalisch etwas Neues geschaffen werden muss. Seine Familie hat das Gasthaus fast 60 Jahre geführt und es in die­ser Zeit zu einer Ländlermusik-Hochburg gemacht. Eine neue Kapelle will die traditionellen Ländlerstücke weiterspielen.

Gerade rechtzeitig, also «Just in time»

Im früheren Gemeinderat Ruedi Graf fand Stefan Nauer einen passionierten Kontrabassisten, der, wie er selbst, den grossen Schatz an regionaler Ländlermusik pflegen will. Die traditionellen Stücke sollen auch in Zukunft eine Bühne finden, live gespielt und gelebt werden. Schnell stand fest – «wir gründen unsere eigene Kapelle». Die zwei Rebsteiner finden Zuwachs in Form von Beni Dürr am Saxofon und an der Klarinette und in Fredy Reichmuth, dem Meister auf dem Akkordeon, am Klavier und mit der Blockflöte. Der Name war nach einigem Überlegen gefunden: «Just in time». Vorbilder sind die Kapelle Carlo Brunner sowie die hochstehenden Kapellen Heirassa und Bühler-Fischer.

Der Saxofonist Beni Dürr aus Gams ist bekannt aus seinen zwei Jazzbands Midlife Dixieland und Qwerbeat. Heraus sticht im Quartett vor allem der musikalische Tausendsassa Fredy Reichmuth. Er gehört zu den vielseitigsten Volksmusikanten unseres Landes. Er begleitete unter anderem Dani Häusler am Akkordeon und ist seit 2014 als Pianist mit der Kapelle Bühler-Fischer un­terwegs. Der Schwyzerörgelispieler aus Leidenschaft arbeitet seit 2009 als Lehrer an der Musikschule Uri und bestreitet seinen ganzen Lebensunterhalt als Musiker. Der gebürtige Zürcher hat die Volksmusik mit der Muttermilch aufgesogen und das Beherrschen des Schwyzerörgeli ist Familientradition.

Premiere am Brauifäscht

Für ihre Premiere konnte die Kapelle die Veranstalter vom diesjährigen Brauifäscht von sich überzeugen, und so gastiert «Just in time» morgen Freitag, 9. September, zum ersten Mal live am renommierten Anlass. Das Festzelt auf dem Progy-Areal bekommt zum 131-jährigen Bestehen der Rheintaler Brauerei Sonnenbräu eine eigene Stubete.

Das Publikum erwartet Ländlermusik vom Feinsten, und als Überraschung wächst das Quartett im Verlauf des Abends zu einem Quintett an: Ganz im Zeichen ihrer Mission, regionale Volks- und Ländlermusizierende ins Rampenlicht zu holen und junge Volksmusikkünstler und -künstlerinnen zu fördern, ist ein Rheintaler Jungtalent das As im Ärmel der Truppe und wird manch einem Rebsteiner ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Für künftige Auftritte konnte die Kapelle ausserdem die Gamser Akkordeonistin Esther Pucher für sich gewinnen. An ausgewählten Anlässen darf sich das Publikum auch an dieser Musikerin erfreuen, die in verschiedenen Formationen mitspielt.

Hinweis: Tickets für das Brauifäscht vom 9. bis 11. September sind erhältlich unter: www.sonnenbraeu.ch/brauifaescht21

