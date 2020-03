Interview Junge Lehrer trotzen der Krise Corona macht kreativ: Annika Künzler und Naoko Knöpfli lassen sich als Lehrerinnen online buchen. Rebekka Künzler 20.03.2020, 05.00 Uhr

Naoko Knöpfli, eine der Gründerinnen von «Schule zuhause», beim Unterrichten. Bild: Reto Sprenger

Die Schulen sind geschlossen, die Kinder sind zu Hause. Abgänger der Pädagogischen Hochschule stehen ohne Job da. Deshalb gründeten Annika Künzler und Naoko Knöpfli ein Angebot, bei dem junge Lehrer und Studenten Lernbegleitungen für zu Hause organisieren. Die 24- jährige Diepoldsauerin Annika Künzler spricht über das Projekt.

Wie funktioniert die Idee von «Schule zuhause»?

Annika Künzler: Wir sind ein Team von Oberstufenlehrpersonen und Studierenden. In diesem Ausnahmezustand bieten wir Eltern und Schülern Unterstützung an: Entweder vor Ort im Privatunterricht, solange möglich, oder online. Wir betreuen die Kinder beim Lernen und beraten Eltern im Umgang mit dieser Situation.

Wie sind Sie auf dieses Konzept gekommen?

Durch die Krise haben diejenigen von uns, die nicht fest angestellt sind, keine Arbeit mehr. Wir wollen trotzdem unserem Beruf nachgehen und die Kinder und Jugendlichen in ihrem Lernprozess unterstützen. Heutzutage sind wir alle vernetzt. Das brachte uns auf die Idee, online zu unterrichten oder Privatunterricht durchzuführen.

An wen richtet sich das Angebot konkret?

An alle Lernenden, die Hilfe brauchen. Oder an Eltern, die mit der Situation überfordert sind. Wir bieten verschiedene Methoden an: Erst ermitteln wir, welchem Lerntyp die Kinder entsprechen, dann entwickeln wir die passende Lernstrategie. Es fällt nicht allen leicht, selbstständig und diszipliniert zu arbeiten. Da können wir beraten, Tipps und Tricks für diese Situation geben und gemeinsam einen Lernplan ausarbeiten. So kann der Schulstoff trotz der Schulschliessung nachgeholt werden, damit die Schüler nicht der Klasse hinterherhinken.

Was erhoffen Sie sich von Ihrem Einsatz?

Einerseits wollen wir alle, die mit der Lage ohne Hilfe überfordert sind, unterstützen. Andererseits möchten wir auch den Leuten unter die Arme greifen, die lernen und vorankommen wollen. Dieses Projekt kommt natürlich auch uns zugute. Wir standen von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit da. Es ist also eine Win-win-Situation.

Viele andere Studenten sitzen ebenfalls zu Hause und möchten helfen. Kann man sich bei Ihnen melden?

Klar, melden kann man sich immer. Wir können nicht genau einschätzen, wie sich dieses Projekt entwickeln wird. Das war ein sehr spontaner Einfall, mit dem wir so schnell wie möglich auf die Situation reagiert haben. Wenn sich das Konzept verbreitet und Nachfrage besteht, melden wir uns und vermitteln Interessierte weiter.

www.schule-zuhause.com