Oberes Rheintal Sackgeldjobs für Jugendliche: Jugendarbeit lanciert Börse Die Jugendarbeit Oberes Rheintal hat zusammen mit der Reburg eine neue Jugendjobbörse für Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtgebiets auf den Weg gebracht. 11.05.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die Vermittlung von «jungen Jobs»: Claudia Baumgartner, Stv. Leiterin Familienzentrum, und Ruedi Gasser, Leiter Jugendarbeit/Jugendberater. Bild: PD

In Zusammenarbeit mit dem Familien- & Begegnungszentrum Reburg wird die Jugendarbeit Oberes Rheintal ab 11. Mai eine neue Jugendjobbörse für Bewohnende des Stadtgebiets anbieten. Ziel ist ein generationenverbindender Profit für alle Beteiligten.

Seit Jahren bietet das Jugendnetzwerk Soziale Dienste Mittelrheintal (SDM) eine florierende Jugendjobbörse an. Inspiriert und unterstützt von Roman Rüssman, Verantwortlicher vor Ort, prüfte die Jugendarbeit kürzlich die Machbarkeit des Projekts. Auch die Erfahrungen der Einkaufshilfe «Jugend hilft», bei der 30 Jugendliche in der Corona-Notlage 190 Einkäufe und Botengänge erledigten, floss in die neue Jobbörse ein. Alle, die einen Job zu vergeben haben bzw. einen Job machen wollen, sind eingeladen, sich zu melden. Das Vermittlungsangebot ist für alle kostenlos.

Erwachsene definieren die Arbeit

Über die neue Jugendjobbörse können Privatpersonen, aber auch Firmen, Vereine und Organisationen Sackgeldjobs für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren beim Familienzentrum anmelden. Egal ob Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen, leichte Gartenarbeiten, beim Smartphone oder Tablet Funktionen erklären, Tiersitting, Hilfe bei einem Anlass oder Unterstützung bei der Nachhilfe für ein Kind: Das Reburg-Kafi nimmt gern Anmeldungen via Mail an claudia.baumgartner@altstaetten.ch oder Telefon: 071 757 77 49 entgegen.

Nebst dem Aufbessern des Sackgeldes dient die Jugendjobbörse auch als Lern- und Übungsfeld. Die Einsätze ermöglichen jungen Personen, Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln und Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein zu erproben. Motivierte Jugendliche melden sich in der Jugendberatung: per Mail: ruedi.gasser@altstaetten.ch oder Telefon 076 348 65 09. (sk)

Hinweis: Weitere Informationen finden sich auf www.reburg-altstaetten.ch oder www.jugend-or.ch