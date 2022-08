Jubiläum Grossaufgebot zum Geburtstag: Die SRF-Volksmusiksendung «Potzmusig» kommt nach Lüchingen Das Jubiläum der SRF-Volksmusiksendung «Potzmusig» wurde am Donnerstag in Lüchingen aufgezeichnet. Monika Linder Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon Minuten vor Aufnahmebeginn waren die Zuschauerinnen und Zuschauer bestens gelaunt. Bild: Monika Linder

Für die Jubiläumssendung der SRF-Volksmusiksendung «Potzmusig» im «Ribelhof» wurde gross aufgeboten. Somit lief am Nachmittag vor der Aufzeichnung in Lüchingen schon alles auf Hochtouren. Nach zehn Jahren auf Sendung wollte man dem Format nicht nur mit einer hochkarätigen Besetzung einen Meilenstein setzen, die Show zeigt zudem Rückblicke vergangener Auftritte und lässt die erste Sendung Revue passieren.

Alles musste sitzen, damit die perfekte Aufnahme der Sendung gelingt. Dabei durften die Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Abend im Publikum sassen, nicht vergessen werden.

Nicolas Senn schlug «Ribelhof» vor

Auch für Nicolas Senn, der die Show seit der ersten Folge moderiert, ist es ein Rückblick auf eine erfolgreiche Sendereihe. Er hat während der vergangenen zehn Jahre Nachwuchstalente aufwachsen sehen und mit seiner offenen und charmanten Art einen festen Platz in den Her­zen der Volksmusikliebhaber und Volksmusikliebhaberinnen eingenommen. Als es darum ging, einen geeigneten Platz für die Geburtstagsfeier zu finden, schlug Nicolas Senn dem SRF den «Ribelhof» in Lüchingen vor. Und Hof und Stubete überzeugten die SRF-Verantwortlichen. Schon an der Vorabendaufzeichnung zeigte sich, dieser Entscheid zahlte sich aus.

Das bodenständige Rheintaler Publikum hatte Freude an der Musik und machte mit viel Humor und Enthusiasmus bei allen Faxen mit. Die Pro­duktionsreihe konnte sich auch für die Jubiläumsfolge auf die Rheintalerinnen und Rheintaler verlassen.

Die beiden «Ribelhof»-Wirtinnen Anja und Andrea Willi und ihr Team servierten den Gästen noch vor dem Startschuss Metzger-Plättli und Getränke. Sie liessen es den Zuschauerinnen und Zuschauern – auch der Diepoldsauer Gemeindepräsident Roland Wälter nebst Gattin zählten dazu – an nichts fehlen. Mit promptem Nachschub an Bier, Wein und Mineralwasser machte das «Ribelhof»-Team die Hitze zur Nebensache.

Liedermacherin Pia Foppa unter den Gästen

Nach dem Startschuss konnte sich das Publikum an Musikern wie der Jodlerin Melanie Oesch (Oesch’s die Dritten), der Alphornbläserin Lisa Stoll und Dani Häusler an der Klarinette erfreuen. Schlag auf Schlag wurde das Publikum überrascht und kam auf seine Kosten. Mit der Ka­pelle Alder aus Urnäsch, Schäbyschigg, dem Schötze-Chörli Stein aus Appenzell Ausserrhoden und dem Arlette Wismer Terzett aus Luzern war für jeden Geschmack etwas dabei.

Enthusiastischer Applaus vom Publikum

Mit Rückblicken und einem Potpourri an Musikern aus allen Ecken der Schweiz wurde einem die Vielfalt der Volksmusik an diesem Abend bewusst. Man konnte auch der Musikerin und Liedermacherin Pia Foppa und ihrem Gatten aus St.Margrethen die Freude an den Darbietungen und der Unterhaltung ansehen. Es fiel den Rheintalern also nicht schwer, den enthusiastischen Applaus für die Kameras zu liefern, den sich das Fernsehteam gewünscht hatte. Zehn Jahre liegen nun hinter dem Fernsehformat «Potzmusig» mit dem Wahl-Appenzeller Nicolas Senn als Moderator.

Die Volksmusikfans feiern die Erfolgssendung mit einem emotionalen Abschluss und freuen sich, die Sendung auch im nächsten Jahrzehnt wieder im Rheintal willkommen zu heissen.

Hinweis

Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, 27. August, um 18.10 Uhr auf SRF1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen