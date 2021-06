Carlo Lorenzi: Mit dem Schlagzeug auf der Baustelle

JAZZ Mit dem Schlagzeug auf der Baustelle: Carlo Lorenzi ist im siebten Himmel Carlo Lorenzi ist grad besonders gut drauf, ob fürs Fernsehen oder auf Baustellen. Am letzten Mai-Wochenende war er im siebten Himmel, am darauffolgenden Mittwoch in einer Baugrube. Hier wie dort sass er am Schlagzeug, spielte mit der Leidenschaft, für die sein Publikum ihn liebt. Gert Bruderer 12.06.2021, 05.00 Uhr

Normalerweise am ersten Mittwoch des Monats bespielt Carlo Lorenzi mit einem Kollegen oder einer Kollegin im Diepoldsauer Zentrum eine Baustelle. Die Gemeinde unterstützt das Projekt. Bilder: Simon Riklin

Beide Auftritte wurden in Ton und Bild festgehalten, sind also von bleibendem Wert. Obschon das eine mit dem andern nichts zu tun hat. Ausser, dass Musik und Experimentierfreu­de in beiden Fällen eine Rolle spielen.

Mit zwei Bands Auftritt in TV-Reihe

Carlo Lorenzi und seine Lust am Nichtalltäglichen gehören zusammen wie Hammer und Amboss. Ein Schmied hat das Feuer im Ofen, Lorenzi im Herzen. Bedient er Medien mit Infos über irgendein Projekt, begnügt er sich mit kargem Inhalt. Nun besorgen andere den Job, aufs meisterhafte Spiel des Diepolds­auer Drummers hinzuweisen. Der St.Galler Jazzverein Gam­brinus bringt mit einer neuen TV-Reihe mehr Jazz in die Öffentlichkeit. Statt die wegen Corona konzertfreie Zeit untätig verstreichen zu lassen, startete der Jazzverein eine «musikalische Charmeoffensive».

Am letzten Mai-Wochenende war Carlo Lorenzi mit seiner Band in Rorschach, wo TV-Aufnahmen gemacht wurden.

Das ist der Grund für Lorenzis Aufenthalt im siebten Himmel Ende Mai. In Rorschach war sein Quartett eine von acht Ostschweizer Jazzbands, die in ei­ner Halle im Industriequartier vor der Kamera konzertierten.

Der bekannte Journalist Jodok Kobelt führte Interviews, sodass über jede Band eine 45-minütige Dokumentation entstehen kann, die Teil einer Fernsehreihe sein wird: Ab 22. August wird jede Woche eine der Bands bei TVO ihre (vielfach wiederholte) grosse Stunde haben.

Mit ganzer Kraft in Jazzszene zurück

Für Carlo Lorenzi war das letzte Mai-Wochenende doppelt ergiebig, weil er nicht nur mit seiner eigenen Formation, sondern auch als Mitglied des Nicole Durrer Quartetts Berücksichtigung fand. Dass ausserdem «Jazz’n’More», das Schweizer Jazz- und Blues-Magazin, zu­gegen war, ist wie ein kleiner Bonus.

Nach der langen Zeit des Darbens findet der Schlagzeuger aus Diepoldsau mit ganzer Kraft in die Jazzszene zurück. In Rorschach wurde er «verwöhnt»; er sagt, er habe nicht einmal das Schlagzeug selber schleppen müssen, sondern sei behandelt worden wie ein Musiker an ei­nem Festival.

Besondere «Collage» fürs Dorfarchiv

Auch daheim bleibt Lorenzi präsent. Mit wechselnder Begleitung bespielt er in Diepoldsaus Zentrum im Monatsrhythmus eine der Baustellen, normalerweise am ersten Mittwoch des Monats.

Als Einheimischer empfängt Carlo Lorenzi, inspiriert durch den aus Diepoldsau nicht wegzubekommenden Durchgangsverkehr, eine Musikerin oder einen Musiker von auswärts. Zuletzt stieg Gitarrist Saki Hatzigeorgiou an Lorenzis Seite in eine Baugrube hinab, damit «Musik wie eine Blume aus dem Asphalt wachsen konnte». Das ungewöhnliche Projekt bereitet dem Schlagzeuger besondere Freude. Das begründet er auch damit, dass die Gemeinde der Idee sehr offen gegenüberstand und schnell bereit war, das Projekt zu finanzieren.

Es bezweckt, die Entstehung des neuen Ortszentrums in Kombination mit Musik zu dokumentieren und einen Kurzfilm im Sinn einer Collage entstehen zu lassen – ein histo­risches Dokument fürs Dorf­- archiv.

In einer Gemeinde zu leben, die sich für solche Ideen begeistern kann, empfindet Schlagzeuger Lorenzi als grosses Glück.

