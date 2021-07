Dorfentwicklung Jahrhundertprojekt schreitet voran: In Diepoldsau soll ein neues Dorfzentrum entstehen Die Pläne zur Zentrumsentwicklung wurden der Diepoldsauer Bevölkerung vorgestellt und stiessen auf Zustimmung. 10.07.2021, 05.00 Uhr

Läuft alles nach Plan, könnten Mitte 2023 die Bauarbeiten für das neue Dorfzentrum starten. Bild: Seraina Hess

(gk/red) Es ist ein gemeinsames Jahrhundertprojekt, das die Gemeinde Diepoldsau, die Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter und die Ortsgemeinde Schmitter am Mittwoch in der Mehrzweckhalle Kirchenfeld der Öffentlichkeit vorstellen durften. Ein neues Dorfzentrum mit fünf Gebäuden. «Es ist vorbildlich und etwas ganz Besonderes, wenn sich drei Parteien zusammenraufen und das Dorfzentrum gesamtheitlich entwickeln und gestalten wollen», sagt Fachpreisrichter Dieter Jüngling in seinen Ausführungen den 200 Diepoldsauerinnen und Diepolds­auern im Saal.