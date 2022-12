Jahresausklang Mittlerweile ist es ein Markenzeichen geworden: die «Siedwurst- Party» im Bankfoyer in Altstätten Die Clientis Biene Bank im Rheintal hat an ihren drei Geschäftsstellen zum Siedwurst-Essen eingeladen. Reto Wälter Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Das Siedwurst-Party zum Jahresausklang wird von den Kundinnen und Kunden der Clientis Biene Bank geschätzt: Rund 1000 Würste wurden an den drei Standorten gegessen.

Es war gerade mal elf Uhr, da waren die ersten 100 Siedwürste weg. Mit zunehmend mehr Leuten traf die zweite Charge an Würsten am Altstätter Hauptsitz der Clientis Biene Bank im Rheintal ein. Seit 2014, dem 125-Jahr-Jubiläum der Regionalbank, werden Kundinnen und Kunden in Altstätten, Widnau und Rüthi zum Jahresausklang im Rahmen einer «Siedwurst- Party» eingeladen. «Wir orientierten uns am appenzellischen Brauch, bei dem bei Gotte und Götti das Neujahr abgeholt und dabei Salziges in Form der Siedwurst angeboten wird», sagt Andrea Egle von der Geschäftsleitung der Biene Bank.

Erstmals im neu gebauten Hauptsitz

Inzwischen sei das Siedwurst- Essen ein «Brand», ein Markenzeichen geworden. Die letzten zwei Jahre konnte es wegen Corona nicht durchgeführt werden. Was in Altstätten insofern passte, weil in dieser Zeit das neue Bankgebäude erstellt wurde. Im Provisorium wäre kein Platz für die rund 500 Gäste gewesen, die es sich über den gestrigen Tag verteilt bei Wurst, Brot und Getränken gut gehen liessen.

Das im letzten Februar bezogene neue Bankgebäude bietet im grossflächigen Foyer genug Platz. Es war extra für den Anlass von der üblichen Lounge- Landschaft zur Festwirtschaft umgebaut worden. Einige Kundinnen und Kunden nutzten den Besuch, um gleich auch noch ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Besonders geschätzt wird der Schalter, der eigens eingerichtet ist, um Bargeld beziehen zu können – eine Einrichtung, die heute Seltenheitswert hat.

Am Anlass wurden die Bankerinnen und Banker von Mitgliedern des STV Altstätten unterstützt. Denn nicht nur im Erdgeschoss herrschte Hochbetrieb, sondern auch auf den beiden oberen Stockwerken – die Jahresabschlüsse halten die Bankangestellten auf Trab.

