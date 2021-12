Wildunfälle Jagdgesellschaft Altstätten warnt vor Wild auf der Strasse In der Dämmerung sind Wildtiere unterwegs. Mancher Unfall liesse sich mit der nötigen Vorsicht vermeiden. 15.12.2021, 05.00 Uhr

(pd/red) Jährlich werden in der Schweiz rund 20'000 Wildunfälle registriert. Dieses Jahr hatte die Jagdgesellschaft Altstätten II bereits sechs Wildunfälle auf der Stosstrasse zu bearbeiten, bei denen Rehe getötet wurden. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St.Gallen, Abteilung Verkehrstechnik, und dem Strassenkreisinspektorat Buchs ist deshalb die Signalisation der Stossstrasse zwischen Kantonsgrenze und Stossplatz ergänzt und verbessert worden. Zusätzlich wurden blau leuchtende Reflektoren an die Leitpfosten montiert.

Einfache Massnahme mit grosser Wirkung

«Wenn das Licht der Autoscheinwerfer auf die blauen, gekrümmten Reflektoren der Leitpfosten trifft, strahlen diese das blaue Licht in einem breiten Winkel wieder ab. Das Licht wird in den seitlichen Strassenraum gestreut und soll so Wildtiere in der Nähe des Fahrbahnrands abschrecken. Blaues Licht schätzen viele Tiere als gefährlich ein und schrecken davor zurück, denn ihre auf das Sehen in der Dunkelheit spezialisierten Augen reagieren empfindlich darauf. Ist das Fahrzeug verschwunden, löst sich der blaue Lichtzaun automatisch wieder auf», erklärt Obmann Alfred Büchel. Zusätzlich wurden an zwei gefährlichen Stellen selbst kreierte Warnblachen angebracht.

Zur Winterzeit besteht erhöhte Unfallgefahr mit Wildtieren, weil aufgrund der eingeschränkten Äsungsmöglichkeiten das ausgebrachte Streusalz und weggeworfene Abfälle die Wildtiere an die Strassen locken.

Vorsicht bei Sichtkontakt

Hat ein Wildtier die Strasse überquert, dächten Fahrzeuglenkerinnen oder -lenker oft, sie hätten Glück gehabt. Unmittelbar danach erfolgt dann trotzdem eine Kollision und ein Tier liegt verletzt oder tot auf der Strasse. «Wildtiere sind nicht alleine unterwegs. Hat man Glück gehabt und ist von einem Wildtierunfall verschont geblieben, muss man trotzdem abbremsen und je nach Situation – bei Wildschweinen immer – sogar anhalten», sagt Büchel. Das Risiko, dass weitere Tiere die Strasse queren, sei erheblich, denn die jüngeren Tiere folgen in der Regel den älteren Leittieren. Zuverlässige Ermittlungen hätten gezeigt, dass in mehr als der Hälfte der erfassten Unfälle das zweite oder dritte Tier vom Fahrzeug erfasst wurde.

«Wir Jäger werden zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Wildunfällen aufgeboten, nicht nur um Formalitäten zu erledigen, sondern vor allem auch um verletzte Tiere vor Ort zu erlösen oder mit einem speziell ausgebildeten Schweisshund aufzuspüren. Wir leisten Hilfe, wenn immer möglich», ergänzt Alfred Büchel.

Korrektes Verhalten nach Unfall mit einem Wildtier

Nach der Kollision sollte der Lenker oder die Lenkerin anhalten, den Warnblinker einschalten und die Unfallstelle mit einem Pannendreieck sichern. Der Unfall ist sofort der Polizei zu melden. Danach heisst es Warten, bis der Wildhüter oder die Polizei vor Ort sind. Auch die Versicherung ist zu informieren. Dem Tier sollte man sich niemals nähern, weil es sich dadurch zusätzlich stressen lässt.

Die Polizei bietet den Wildhüter oder Jäger auf, um dem Tier so rasch wie möglich zu helfen. Deshalb ist es wichtig, den Unfall umgehend zu melden. Bei einem Wildunfall riskiert man keine Busse. Wer hingegen nicht anruft, dem droht eine Strafanzeige nach Strassenverkehrs- und Tierschutzgesetz.

Wildunfälle und die Versicherung

Sachschäden am Fahrzeug bei einer Kollision mit Haus- oder Wildtieren sind bei einer Kaskoversicherung versichert. Teilkaskoversicherungen kommen nur für Schäden auf, wenn tatsächlich ein Zusammenstoss mit einem Tier stattgefunden hat. Schäden am Auto, die durch blosse Ausweichmanöver entstanden sind, werden nur bei Vorliegen einer Vollkaskoversicherung gedeckt. Bei einer Kollision mit einem Wildtier muss sich die Lenkerin oder der Lenker darum kümmern, dass vor Ort ein Protokoll aufgenommen wird, da sonst keine Versicherungsleistung gewährt wird. Die Mitglieder der Jagdgesellschaft sind entsprechend ausgebildet und behilflich.