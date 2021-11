Rheintaler Bodybildnerin gewinnt Internationalen Swiss Cup

Interview «Stolz zu sehen, wozu ich fähig bin»: Rheintaler Bodybuilderin sahnt bereits nach kurzer Zeit die ersten Preise ab Hartes Training, krasse Diäten, über sich selbst hinauswachsen: Bodybuilding ist viel mehr als nur ein Hobby. Die in Au aufgewachsene und in St.Gallen wohnhafte Bodybuilderin Melanie Akermann erzählt, wie aus Begeisterung ein emotionales Abenteuer wurde. Alena Tschümperlin 04.11.2021, 05.00 Uhr

Jede Faser in Melanie Akermanns Körper ist gestählt. Dies erfordert eine eiserne Disziplin – besonders, was die Ernährung betrifft. «Mein Leben ist von A bis Z durchgetaktet», sagt die Sportlerin. Bild: pd

Melanie Akermann, 26-jährig und in der Ausbildung zur Lokführerin, betreibt Bodybuilding. Obwohl sie noch nicht lange dabei ist, holte sie schon erste Siege. So gewann sie etwa in der Kategorie «Bikini up to 162 cm» den Gesamtsieg des Internationalen Swiss Cup. Damit qualifizierte sie sich für die Schweizer Meisterschaft, die am Samstag in Estavayer-Le-Lac stattfindet.