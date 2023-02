Interview «Schuld trägt der Mensch, nicht Allah»: Rheintaler Imam über das Erdbeben in der Türkei und Syrien Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien betrifft auch Menschen im Rheintal. Bei Imam Zekai Aydin suchen viele Trost. Im Interview spricht er über Schicksale und sagt, welche Fragen in den vergangenen Tagen auftauchten. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Zekai Aydin in der Mihrab – der Gebetsnische in der Moschee. Hier betet er den Gläubigen vor. Bild: Yann Lengacher

Zekai Aydin öffnet die Tür zur Moschee im Anzug. Eine bewusste Kleiderwahl. Der Imam drückt so seinen Respekt gegenüber Gästen aus. Ebenso bewusst wählt er seine Worte. Darauf lassen die Übersetzungen des Sprechers des türkischen Kulturvereins schliessen. Imam Aydin spricht neben seiner türkischen Muttersprache auch Arabisch, Deutsch versteht er, doch kann er sich noch nicht gezielt ausdrücken. Vor vier Jahren ist er von Deutschland nach Heerbrugg gezogen. Hier leitet er die Gebete in der Moschee und leistet Seelsorgearbeit.

Das Rüstzeug zum Imam hat der 52-Jährige in der Millionenstadt Bursa erhalten. Dort absolvierte er ein Masterstudium in Theologie. In den vergangenen Tagen war sein Rat bei hiesigen Musliminnen und Muslimen besonders gefragt. Einige sind selbst vom Erdbeben betroffen.

Zekai Aydin, mit welchen Fragen wenden sich die Betroffenen an Sie?

Zentral ist für die meisten die Sinnfrage. Wieso musste das Erdbeben geschehen? Wieso lässt uns Allah dieses Schicksal erleiden? Manche fragen auch, warum das Erdbeben in der Nacht geschah. Ob das nicht besonders ungerecht sei.

Und was antworten Sie den Leuten auf diese Fragen?

Das hängt davon ab, wie stark eine Person oder ihre Familie getroffen wurde. Entscheidend ist, dass ich den Leuten Hoffnung geben kann und für sie da bin. Inhaltlich sage ich: Allah ist für diese Katastrophe nicht verantwortlich.

Warum geschieht sie dann trotzdem?

Allah hat diese Welt und ihre Naturgesetze geschaffen, bevor er die Menschen in sie gesetzt hat. Das Erdbeben ist somit gottgegeben. Nicht aber die ­Katastrophe, die daraus ent­standen ist. Als Menschen haben wir die Aufgabe, in Allahs Welt und mit ihren Tücken zu leben. In der Türkei waren es menschliche Versäumnisse, welche das Erdbeben zur Katastrophe machten.

Unter Staatschef Recep Tayyip Erdoğan gab es Bauamnestien, die dazu führten, dass schlecht oder illegal gebaute Gebäude bewohnt wurden. Ist er schuld?

Das Erdbeben ist eine Woche her. Jetzt schon Schuldige zu suchen, wäre falsch. Aber ich bleibe dabei: Die Katastrophe ist menschengemacht. Letztendlich tragen Menschen die Verantwortung. Und die müssen irgendwann Rechenschaft ablegen. Spätestens vor Allah.

Zurück zu den Betroffenen: Sind Ihnen bestimmte Schicksale besonders in Erinnerung geblieben?

Da ist etwa ein Mann aus Balg­ach. Er hat sein ganzes Leben in der Schweiz gearbeitet, um sich in der Türkei ein Haus leisten zu können. Nun ist dieses dem Erdboden gleich. Und ein Widnauer hat einen nahen Verwandten in den Trümmern verloren.

Was machen diese Schick­sale mit Ihnen?

Ich empfinde sehr viel Mitgefühl für die Betroffenen. Und es erinnert mich an das schwere Erdbeben von 1999, als 17'000 Menschen starben. Ich habe als junger Imam bei den Aufräumarbeiten selbst Hand angelegt. Ich trug Steine und bereitete Leichenbestatter auf ihre Aufgabe vor. Leider verlor damals auch ich Schulfreunde und Cousins.

Wie sind Sie mit dem Schmerz umgegangen?

Im ersten Moment habe ich nur funktioniert und meine Aufgaben gemacht. Dann tauchten die gleichen Fragen auf, wie sie mir die Leute heute stellen.

Gläubige Muslime sollen jeden Monat einen kleinen Teil ihres Vermögens Bedürftigen spenden. Ist die Spende im Katastrophenfall Pflicht?

Ich würde es etwas anders formulieren. Es ist weniger die Pflicht der Reichen zu spenden, sondern mehr das Recht der Bedürftigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und im Süden der Türkei besteht aktuell ein grosser Anspruch auf Hilfe.

Gibt es eine Lehre, die Sie aus dem Ereignis ziehen?

Der Mensch muss den Wert des Lebens schätzen. Gelingen kann das nur, wenn er sein Leben mit der Natur in Einklang bringt. Als Glaubensforscher möchte ich noch etwas anmerken, das über Ihre Frage hinaus geht.

Bitte.

Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen müssen zusammenarbeiten, um solche Katastrophen zu verhindern. Dabei darf es keinen falschen Stolz geben. Man kann viel von erdbebenerfahrenen Ländern lernen wie zum Beispiel Japan.

Wofür beten Sie seit dem Erdbeben am meisten?

Für die leidenden Kinder in der Türkei und in Syrien. Denn sie waren und sind der Situation am meisten ausgeliefert. Weder haben sie sich ihren Wohnort ausgewählt, noch tragen sie Schuld am Einsturz der Gebäude.

Über 40'000Todesopfer nach Erdbeben Vergangenen Freitag hat um vier Uhr morgens ein Erdbeben die türkisch-syrische Grenzgegend erschüttert. Es ist eines der schlimmsten Erdbeben in den letzten 100 Jahren. In der Türkei wurden bisher mehr als 35'000 Todesopfer gezählt, in Syrien sind es über 5000. Dazu kommen Tausende Verletzte. Gemäss Unicef brauchen 14,6 Millionen Menschen Hilfe. Aktuell hilft vor Ort ein Schweizer Korps für humanitäre Hilfe. Die Glückskette rief zu Spenden auf. (yal)

Hinweis: Der Türkische Kulturverein Rheintal nimmt Spenden unter dem Vermerk «Erdbeben Türkei und Syrien» auf folgendem Bankkonto entgegen: CH31 8080 8003 2123 2322 9