Interview: Widnauer Arzt bietet Coronatests für fünf Franken an

Interview «Ich bin kein Impfgegner»: Ein Rheintaler Arzt will Coronatests für einen Fünfliber anbieten – arbeitet er gegen das BAG? Allgemeinmediziner Roman Würth offeriert jungen Erwachsenen Antigen-Schnelltests zum Selbstkostenpreis. Im Interview erklärt er warum. Interview: Susi Miara Jetzt kommentieren 07.10.2021, 09.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman Würth spielt dem BAG nicht gerade in die Karten. Dennoch sagt er: «Ich bin kein Impfgegner.» Bild: Susi Miara

Nur noch bis am 10. Oktober übernimmt der Bund die Kosten für Antigen-Schnelltests. Wie viel man danach bezahlen muss, wird der Wettbewerb entscheiden: Die Testpreise liegen zwischen 26 und 55 Franken. Allgemeinmediziner Roman Würth aus Widnau will den Antigen-Schnelltest für Personen bis und mit 30 nun zum Selbstkostenpreis von fünf Franken anbieten.

Roman Würth, warum bieten Sie mit dieser Aktion die Tests so günstig an?

Roman Würth: Es ist erwiesen, dass Kinder und junge Erwachsene bis 30 nicht ernsthaft an Corona erkranken. Meiner Meinung nach ist für diese Altersgruppe keine Impfung erforderlich – ganz im Gegensatz zu älteren Menschen.

Sie möchten also Jungen ermöglichen, auch ohne Impfung am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen?

Ja. Ich bin seit 30 Jahren Hausarzt in Widnau und betreue viele Patientinnen und Patienten seit ihrer Geburt. Ich kann die Ängste vor einer Impfung nachvollziehen. Einmal mehr werden Jugendliche und jungen Erwachsene in unserem Land benachteiligt.

Ziel des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ist aber, möglichst viele Personen von der Impfung zu überzeugen, damit das normale Leben in der Schweiz wieder möglich ist. Mit Ihrer Aktion arbeiten Sie gegen die BAG-Ziele.

Überhaupt nicht. Mir geht es nur um Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 und nicht um ältere Menschen oder Risikopatienten. An dieser Stelle muss ich betonen, dass ich kein Impfgegner bin. Schliesslich haben wir Corona nur dank der Impfung überstanden. Zählt man die Menschen hinzu, die eine Infektion durchgemacht haben, sind in der Schweiz aktuell knapp 80 Prozent der Menschen immunisiert. Eine durchgemachte Infektion schützt bekanntlich gleich gut wie eine Impfung. Weil sich aber viele ältere Leute nicht impfen lassen, müssen die Jungen helfen, die Impfquote zu erhöhen, obwohl sie eine Impfung gar nicht nötig hätten.

In Ihrer Praxis berechnen Sie den Patienten unter 30 nur die Kosten für das Material; den Aufwand erlassen Sie. Welcher Betrag pro Test geht letztlich zu Ihren Lasten?

Das BAG hat bis jetzt 47 Franken für einen Antigen-Schnelltest bezahlt. Der Test allein kostet fünf Franken. Die Kosten für die Entnahme, die Analyse, die Meldung an das BAG und die Ausstellung des Zertifikats übernehme ich. Getestet wird aber nur am Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Schon jetzt kommen vor allem vor dem Wochenende viele zu Ihnen in die Praxis, um sich testen zu lassen. Mit Ihrer Aktion werden vermutlich noch mehr Personen einen Termin buchen. Wie werden Sie den Andrang bewältigen?

Falls es lange Schlangen vor der Praxis gibt, brauche ich vermutlich jemanden, der den Verkehr regelt.

Haben Sie in der Praxis genug Kapazitäten?

Momentan machen wir im Ärztehuus am Freitag 50 Antigenschnelltests, am Samstag rund 30. Ich denke, dass ich bis zu 80 Tests am Samstag schaffen kann. Falls nötig, arbeite ich ausnahmsweise länger.

Wie lange dauert die Aktion?

Wie erfahrene Immunologen denke auch ich, dass die Pandemie in der Schweiz bald überstanden sein wird. Die Tests werde ich falls nötig bis Ende Dezember weiterführen. Ich weiss, dass viele Ärzte im Rheintal meine Ansichten teilen. Deshalb hoffe ich, dass sich einige meiner Aktion anschliessen.