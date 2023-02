Comedian Matthias Hauser im Interview über Humor

Interview «Ich bin der uneheliche Sohn von Peach»: Comedian Matthias Hauser über Schweizer Humor und Tabus bei Witzen Matthias Hauser schaffte es von Rebstein auf die Comedy-Bühnen des Landes. Am Freitag kehrt der 34-Jährige ins Rheintal zurück und tritt in Marbach auf. Im Interview spricht er über Putin-Witze, Selbstironie und Tabuthemen. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Für SRF 3 zählte Matthias Hauser 2020 zu den zehn grössten Comedy-Hoffnungen der Schweiz. Bild: PD

Matthias Hauser hat sein Publikum schon bei «Das Zelt» oder am Arosa Humorfestival zum Lachen gebracht. Das möchte der gebürtige Rebsteiner nun am Freitagabend in Marbach tun. Hauser, der heute in Schaffhausen lebt, versucht’s mit Witzen über seinen Alltag oder die erste Liebe, die er im Rebsteiner Schulhaus Sonnental kennenlernte.

Matthias Hauser, sind Sie als Comedian geboren oder hat Sie Rebstein zum Clown gemacht?

Matthias Hauser: Man sagt ja, dass Schmerz plus Zeit Comedy ergibt. So schlimm war meine Jugend in Rebstein zwar nicht. Aber speziell in der Schule musst du dir deinen Platz irgendwie erkämpfen. Die einen waren mega cool, andere hübsch – ich habe versucht, lustig zu sein.

Eingestiegen in die Comedy sind Sie dann im Erwachsenenalter. Was hat Ihr Umfeld dazu gesagt?

Den ersten Auftritt hatte ich zwei Wochen vor der Geburt unseres ersten Kindes. Meine Frau meinte damals, das sei «nicht der beste Zeitpunkt». Heute unterstützt mich die ganze Familie, auch meine Kinder.

In welche Rolle schlüpfen Sie bei Ihren Auftritten?

Ich bin der uneheliche Sohn von Peach Weber und Claudio Zuccolini. Auf der Bühne bin ich der klassische Stand-up-Komiker, der seine Witze erzählt. Dabei habe ich auch meine Gitarre, mit der ich zwischendurch Songs spiele. Ich unterscheide nicht, ob ich Satire oder Kabarett mache. Idealerweise lachen die Leute und sehen mich als «en lustige Siech».

Halten Sie sich auch selbst für «en lustige Siech»?

Du merkst auf der Bühne ziemlich schnell, ob die Leute einen Witz lustig finden. Wenn das Publikum lacht, verspüre ich schon Zufriedenheit, aber vor allem Dankbarkeit. Und als Comedian hast du die Grundannahme, dass du die Leute zum Lachen bringen kannst.

Wie würden Sie den Humor in der Schweiz beschreiben?

Wichtig ist sicherlich, dass sich die Leute irgendwo selbst wiedererkennen. Vor einem ganz jungen Publikum ergeben Witze über Staus keinen Sinn, wenn sie selbst nicht Auto fahren. Gleichzeitig darf man den Leuten nicht zu nahe treten. Wenn ich Witze über das Alter von Joe Biden mache, finden das ältere Personen vielleicht mehr verletzend als lustig.

Auch über Vladimir Putin haben Sie schon Witze gerissen. Sind die Mächtigen nicht ein etwas gar leichtes Ziel?

Komplett einverstanden. Als Comedian ist es aber immer besser nach oben zu treten, als nach unten. Und alle kennen diese Figuren und haben eine Distanz zu ihnen. Darum funktionieren diese Witze auch.

In Ihrem Programm «Willkommen zu Hauser» nehmen Sie sich vor allem selbst aufs Korn. Fällt Ihnen das leicht?

Ja. Es ist als Comedian sowieso hilfreich, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und ich glaube, es erleichtert den Leuten das Lachen, wenn Sie merken: Dem ist es auch schon so ergangen. Mir ist wichtig, dass die Leute sich in mir wieder finden.

Wo ziehen Sie persönliche Grenzen?

Ich würde sagen, dass meine Comedy relativ sauber ist. Ich erzähle keine Witze aus dem Schlafzimmer oder ziehe meine Familie ins Lächerliche.

Über welche Themen machen Sie keine Witze?

Grundsätzlich kann man über alles und jeden Witze machen. Wichtig finde ich einen persönlichen Bezug zu einem Thema. Darum mache ich keine Witze über Minderheiten oder Exit. Und ich mache mich nicht über andere lustig. Das können alle.

Machen Sie Witze über Gott? Sie produzieren als TV-Redaktor den «Fenster zum Sonntag-Talk» für SRF. Der Bezug zum Glauben wäre da.

Aktuell nicht. Schlicht, weil mir hierzu nichts Gutes eingefallen ist. Aber wer weiss, vielleicht finde ich irgendwann einen guten Zugang zum Thema.

Wie sieht es aus mit Witzen über das Rheintal?

Meine Jugend im Rheintal ist ein wichtiger Teil meines Programms. Mich mit irgendwelchen Inzuchtwitzen über das Rheintal lustig zu machen, fände ich unangebracht. Und es würde mir auch schwerfallen. Ich habe gute Erinnerungen an das Rheintal, auch an frühere Auftritte in Marbach. Ich liebe generell Auftritte auf dem Land.

Was unterscheidet das ländliche vom urbanen Publikum?

In der Stadt läuft so viel, da ist im Vorhinein oft unklar, ob man überhaupt einen Anlass besucht. Im Rheintal und auf dem Land generell geht man, wenn mal etwas läuft. Die Leute kennen sich und finden es schön, sich wiederzusehen. Das gibt bei Auftritten eine ganz andere Atmosphäre als in der Stadt.

Hinweis Am Freitag, 3. Februar 2023, um 20.15 Uhr zeigt Matthias Hauser sein Programm in der Bühne Marbach.

