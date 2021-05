Interview «Fünf vor zwölf ist bereits vorbei»: Ein junger Rebsteiner erklärt, warum er fürs Klima auf die Strasse geht Andrin Schneider geht am Freitag in St.Gallen für das Klima auf die Strasse. Der Rebsteiner ist Teil des Streikkomitees. Interview: Alena Tschümperlin 20.05.2021, 05.00 Uhr

Andrin Schneider setzt sich seit einem Jahr aktiv für das Klima ein. Bild: at

Die Klimajugend ist zurück. Die Bewegung ruft auf zum schweizweiten «Strike For Future» morgen Freitag. Auch in St.Gallen wird es laut. Mittendrin Andrin Schneider, 18 Jahre, Automatiker in Ausbildung aus Rebstein. Er ist Mitglied des Organisationskomitees des Klimastreiks in St.Gallen und erklärt, wie Streiken geht, ohne in Massen durch die Stadt zu marschieren.

Wieso setzen Sie sich für das Klima ein?

Andrin Schneider: Die Klimafrage ist für mich eine Gerechtigkeitsfrage. Das Handeln eines jeden Einzelnen kann Einfluss auf die ganze Welt haben. Im Moment müssen wir wenig Verantwortung tragen für unsere Taten und sind kaum von den Konsequenzen betroffen. Das finde ich ungerecht.

Wie wurden Sie Teil des Organisationskomitees?

Ich habe mich privat immer mehr mit der Klimakrise befasst und habe mich dazu entschlossen, aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Der Klimastreik war mir schon länger ein Begriff und ich informierte mich auf Instagram darüber. Ich erfuhr, dass es eine Klimagruppe in St.Gallen gibt. Kurze Zeit später nahm ich an einem Meeting teil. Nun bin ich seit etwa einem Jahr Mitglied.

Was erwartet die Teilnehmenden am Klimastreik?

Am Morgen finden Führungen durch St.Gallen statt, die aufzeigen, wie Lebensgewohnheiten verbessert oder «grüner» gestaltet werden können. Um 11.59 Uhr rufen wir zu einem Klimaalarm in der ganzen Schweiz auf. Menschen, egal wo sie sind, sollen möglichst viel Lärm machen. Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass der Klimaschutz eilt. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern bereits eins vor zwölf. Ab 14 Uhr starten wir mit dem Sitzstreik beim Waaghaus. Dort werden mehrere Personen Reden halten, ein Quiz ist vorbereitet, wir malen Plakate und können uns austauschen. Aufgrund der aktuellen Situation werden wir sitzend streiken und nicht durch die Stadt marschieren.

Was erhoffen Sie sich von den Streiks?

Dass sich die Leute bewusst werden, welche Folgen die Klimakrise hat und dass es sich wirklich um ein Problem handelt. Es ist nötig, aktiv zu werden und elementar etwas zu verändern.

Das bedeutet konkret?

Der Bund will bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz. Wir fordern, dieses Ziel bereits bis 2030 umzusetzen. Dafür muss sich vieles ändern in der Mobilität, der Landwirtschaft, Energieversorgung, Industrie und im Finanzsektor. Ausserdem geht es darum, unsere Ernährung zu überdenken. Am bedeutendsten wäre es, schwerwiegende Dinge zu verändern. Zum Beispiel die getätigten Investitionen der Nationalbank in Kohleförderer. Es wäre wichtiger, dieses Geld klimafreundlich einzusetzen. Der Wandel muss fair und sozial passieren. Die Klimabewegung zieht die Politik und Wirtschaft in die Verantwortung und keine Einzelperson, die beispielsweise auf ein Auto angewiesen ist.

Denken Sie, es hat sich durch die bisherigen Streiks etwas verändert?

Ja, definitiv. Ich glaube, wir konnten die Gesellschaft zum Denken anregen und schon einige Veränderungen bewirken. Das zeigte sich beispielsweise bei den letzten Wahlen, als die Grüne Partei stark zugelegt hat.

Wie fühlt es sich an, Teil dieser Bewegung zu sein?

Einerseits fühle ich mich stolz, weil ich denke, etwas Richtiges und Wichtiges zu machen. Andererseits ist es manchmal eine Herausforderung, da im Rheintal die Brisanz des Klimawandels noch nicht ganz angekommen ist. Dabei entstehen ab und an Interessenskonflikte zwischen mir und den Menschen in meinem Umfeld.

Wie gehen Sie damit um, wenn jemand nicht an die Klimaerwärmung glaubt?

Auf die Meinung solcher Menschen gehe ich nicht mehr gross ein. Ich finde, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem nicht mehr über diese Frage diskutiert werden muss. Die Klimaerwärmung ist ein Fakt, der wissenschaftlich belegt wurde.