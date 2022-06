Widnau: Keine Frau kandidiert fürs Gemeindepräsidium

Unter dem Namen «Promo Femina» führte die Fachhochschule Graubünden ein Forschungsprojekt durch, mit dem Ziel, das politische Engagement von Frauen auf Gemeindeebene zu steigern. In den Schweizer Gemeindebehörden sind verhältnismässig wenig Frauen vertreten; 2019 waren nur rund ein Viertel der Sitze in den Gemeindeexekutiven mit Frauen besetzt. Seit Mai ist das dazugehörige Online-Tool «Promo Femina» aufgeschaltet. Es bietet nebst Fakten, Daten und Umfrageergebnissen aus den teilnehmenden Kantonen, dazu gehört auch der Kanton St. Gallen, in interaktiver Form Massnah­- men zur Frauenförderung in der Gemeindepolitik. Dies für vier Akteursgruppen: Gemeinden, Lokalparteien, Netzwerke und Frauen. Die Studie hat insgesamt 17 Herausforderungen definiert und 120 Massnahmen zu deren Bewältigung. Je nach ausgewähltem Kriterium erhalten Benutzende Hinweise und konkrete Aktivitäten aufgezeigt. (acp)

Hinweis: promofemina.fhgr.ch