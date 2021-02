INTERVIEW Fast 150'000 Aufrufe auf Youtube: Der neue Song der «Fäaschtbänkler» kommt beim Online-Publikum gut an Im neuen Lied «Eskalation» der Fäaschtbänkler geht’s um die Vorfreude auf Konzerte nach Corona. Der neue Song der Fäaschtbänkler schlug ein wie eine Bombe. Das Video wurde auf Youtube in sechs Tagen knapp 150'000-mal angeschaut. Andreas Frei erzählt im Interview über Likes und Klicks, über Produktivität und Kreativität und über Verschiebungen und Absagen. Benjamin Schmid 06.02.2021, 05.00 Uhr

Die Fäaschtbänkler freuen sich auf die Konzerte und Partys nach der Pandemie. Bild: Fäaschtbänkler

Wann ist das Lied entstanden?

Andreas Frei: Wir haben es im Dezember geschrieben und innerhalb von drei Wochen aufgenommen und produziert. Am 29. Januar haben wir es dann auf allen Plattformen veröffentlicht.

Wie viele Klicks hat der Song schon erreicht?

Wir sind selbst überrascht, wie die Klickzahlen hochschiessen. Nach sechs Tagen waren es auf Youtube bereits an die 150'000.

Wie steht es um die Produktivität und Kreativität während der Pandemie?

Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Kreativität abgenommen hat, weil viel weniger Einflüsse von aussen auf uns wirken. Weil wir momentan viel Zeit fürs Schreiben neuer Lieder und sonstige kreative Projekte investieren, gleicht sich das am Ende wieder aus.

Impfen oder nicht – wie steht ihr zu diesem Thema?

Ich vermute, dass wir nicht da­rum herumkommen werden, wenn es dann wieder ums Spielen geht.

Wurden bereits Termine verschoben oder abgesagt?

Seit dem letzten März wird alles verschoben – und das meiste sogar abgesagt. Planen ist deshalb im Moment sehr schwierig. Aktuell ist die Agenda ab April aber doch voll, da viele Veranstalter noch voller Optimismus sind. Wir hoffen auch darauf.

Ist das Lied Teil eines neuen Albums?

Wir arbeiten an neuen Titeln, was auch heisst, dass irgendwann ein neues Album rauskommen wird. Dies wird aber sicher noch ein paar Monate dauern. Wir sind im Moment dran, unseren eigenen Online- Shop auszubauen und verbringen viel Zeit im Studio, wo wir am Noten schreiben und Musizieren sind.

Hinweis: Weitere Informationen unter: www.faeaschtbaenkler.ch.