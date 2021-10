Rheineck Infoanlass mit 50 Teilnehmenden aus Thal und Rheineck: Hochwasserschutz spaltet die Gemüter Die Gemeinden Thal und Rheineck haben das überarbeitete Sanierungsprojekt Frei- und Gstaldenbach vorgestellt. Pascal Keel 30.10.2021, 05.00 Uhr

Visualisierung des Geschiebeablagerungsplatzes Sefar. Bild: PD

2002 verursachte ein Hochwasser in den beiden Gemeinden enorme Infrastrukturschäden und legte Hochwasserschutzdefizite offen. Ein erstes Sanierungsprojekt aus dem Jahr 2005 kam jedoch nie «zum Fliegen». Zu zahlreich waren die Einsprachen. Zu lautstark die Kritik. 2013 wurde das Projekt auf Eis gelegt. Nun wagen die Gemeinden den nächsten Anlauf. Am Infoanlass am Donnerstagabend haben sie das überarbeitete Hochwasserschutzprojekt Gstalden- und Freibach präsentiert. Die Veranstaltung im Bützel zählte gut 50 Teilnehmende.