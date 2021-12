Eistanz In Budapest die Bronzemedaille ertanzt: Zwei Rheintaler Talente starten durch Das junge Rheintaler Eistanzpaar Leonie Woodtli und Timon Suhner startete kürzlich in Budapest erstmals international. Am Santa Claus Cup holte sich das Duo die Bronzemedaille. 15.12.2021, 05.00 Uhr

Leonie Woodtli und Timon Suhner in Budapest.

(pd) Die zwölfjährige Leonie Woodtli und der 15-jährige Timon Suhner starteten in der Kategorie Jugend Intermediate mit Konkurrenz aus Frankreich, Russland, der Slowakei und Ungarn. In den zwei Pflichttänzen – dem Starlight-Walzer und dem Kilian- Marsch – belegte das Paar die Ränge zwei und drei, in der Kür ebenfalls Rang drei. Das ergab im Schlussklassement den dritten Platz.

Leonie Woodli ist die Cousine von Timon Suhner. Sie hat erst vor einem Jahr mit der Disziplin Eistanz begonnen und gilt in Fachkreisen als grosses Talent. Suhner ist zweimaliger Jugend-Schweizer-Meister im Eistanz , zweifacher Sieger an internationalen Wettkämpfen und hat noch weitere internationale Podestplätze gesammelt, damals mit seiner früheren Partnerin Lorena Koller. Suhner und Woodtli trainieren seit April 2021 ganzjährig im Sportzentrum Herisau bei Trainerin Claudia Aebischer-Schmidlin, die als ehemalige Schweizer Meisterin und Teilnehmerin von mehreren Welt- und Europameisterschaften immer bestrebt ist, beste Trainingsbedingungen zu schaffen.

Woodtli und Suhner wohnen beide im Rheintal, wo sie auch die Schule besuchen. Sie gehören dem regionalen Eislaufkader Ostschweiz an und besitzen die Talent Card von Swiss Olympic. Ihr Ziel ist, im Februar 2022 an den Jugend-Schweizer- Meisterschaften im Eiskunstlaufen und Eistanzen in Basel den Eistanz-Titel zu holen.