Bundesrätin Keller-Sutter wirbt in Altstätten für die Impfung

Impfwoche Bundesrätin Karin Keller-Sutter wirbt in Altstätten für die Covid-Impfung Hoher Besuch in Altstätten: Bundesrätin Karin Keller-Sutter war am Freitagvormittag zu Gast im Rheintal, um an der Eröffnung einer der temporären Impfstellen teilzunehmen. Gert Bruderer 12.11.2021, 13.45 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter war anlässlich der nationalen Impfwoche in Altstätten zu Besuch.

Bild: Benjamin Manser

In Altstätten hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter an der Eröffnung einer Covid-19-Impfstelle teilgenommen. Auch der St.Galler Regierungsrat Bruno Damann als Vorsteher des Gesundheitsdepartements, der in Altstätten lebende Bauernpräsident Markus Ritter sowie Altstättens Stadtpräsident Ruedi Mattle unterstützten durch ihre Präsenz den Impfaufruf durch Bund und Kanton.

Mit dem Auftritt der Politprominenz hat die nationale Impfwoche begonnen. Die Pop-up-Impfstelle in Altstättens Marktgasse (im Haus zum Falken) ist eine von vielen zusätzlichen Impfangeboten im ganzen Kanton. Hier kann man sich während vier bis sechs Wochen impfen lassen. Wer von der Möglichkeit, sich online anzumelden, Gebrauch macht, zeigt beim Empfang seinen QR-Code. Aber auch Unangemeldete sind willkommen; sie müssen ausser dem Personalausweis die Krankenkassenkarte dabeihaben.

Keller-Sutter äussert sich zur 2G-Regel

Bundesrätin Karin Keller Sutter sagte gegenüber den Medien, die zweifache Impfung sei «keine Vollkaskoversicherung», verleihe jedoch eine Grundimmunität. Gerade auf den Winter hin sei es wichtig, die Impfung nochmals zu propagieren. Zudem äusserte sie sich auch zur aktuell viel diskutierten 2G-Regel. Keller-Sutter sagt:

«Diese Regel würde von der Bevölkerung wohl nicht akzeptiert werden.»

Für den Freitagabend ist ein Impfkonzert in St.Gallen geplant. Die Auftretenden, unter ihnen Baschi, Stress und Stefanie Heinzmann waren in Altstätten ebenfalls zugegen. Zwei Dinge fehlten allerdings: Der Hinweis auf die Maskenpflicht im Haus zum Falken war beim Eingang nirgends angebracht und der geplante Wurststand fehlte, weil der Metzger kurzfristig abgesagt hatte. Es gehe auch nicht um die Wurst, bemerkte jemand – doch der Widerspruch kam prompt. Doch, darum gehe es. Zumindest was die Pandemie betrifft.