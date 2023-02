Das Gasthaus Ochsen in Rüthi soll am 29. März versteigert werden

Rüthi Zwangsversteigerung nach Verwahrlosung: Die Geschichte eines Hauses, das keine Klinik wurde Das denkmalgeschützte ehemalige Gasthaus Ochsen in Rüthi soll am 29. März versteigert werden. Die ursprüngliche Idee für eine Nutzung des Hauses als Klinik wurde von Hollywood inspiriert. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die grossen Pläne für den Rüthner «Ochsen» erwiesen sich als Illusion. Nun steht die Liegenschaft vor der Versteigerung. Bild: Gert Bruderer

Die Geschichte dieses Hauses ist bewegt. Ernst und Martha Büchel wirteten ab Mitte der Siebzigerjahre gemeinsam. Nach dem Tod Ernst Büchels im Jahr 2011 führte die Gattin das Gasthaus allein während drei Jahren. 2015 verkaufte sie die Liegenschaft. Noch heute gehört der «Ochsen» Bernhard Dostal, der bis zum Konkurs seiner Firma Camor Care ausser der Ochsen-Liegenschaft drei Hausarztpraxen besass.

Als erste hatte er 2015 in Rüthi eine Praxis übernommen, für die eine Nachfolgelösung gesucht worden war, im Jahr darauf kamen je eine Praxis in Rebstein und Altstätten dazu.

«Camor Care Klinik» sollte entstehen

Grosses hatte Dostal mit dem «Ochsen» vor. Am 21. April 2015 stellte er in Rüthis Mehrzweckhalle sein Projekt «Camor Care Klinik» vor. Geplant war ein Zentrum für Stress-Folgeerkrankungen. Bereits in der Einladung zum Informationsabend hatte es geheissen, das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert werde in den folgenden Monaten innen wie aussen saniert, umgebaut und erweitert.

Mit den Bauarbeiten wurde dann allerdings etwas gar zuversichtlich begonnen. Anders als die Gemeinde, die Dostal stützte und die Arbeiten guthiess, widersprach das kantonale Baudepartement im Dezember 2018. Zu diesem Zeitpunkt war die Bilanz der Firma Camor Care allerdings längst hinterlegt und Rüthis «Ochsen» sowieso kein Klinik-Thema mehr. Zuletzt hatte sich Bernhard Dostal fürs Altstätter Altersheim Forst interessiert, das inzwischen von der Stadt geschlossen wurde und heute vom Verein «Sunshine for you» gemietet wird. Auf Mittwoch, 29. März, ist die Versteigerung der Ochsen- Liegenschaft im Rüthner Werkhofsaal angesetzt. Das Grundstück misst 1387 Quadratmeter.

Nicht genutztes Areal wirkt verwahrlost

Die betreibungsamtliche Schätzung wird erst am 6. März veröffentlicht. Ab diesem Tag, bis zum 15. März, liegen die Stei­gerungsbedingungen und das Lastenverzeichnis im Büro des Rüth­ner Betreibungsamtes öffentlich auf. Im Inserat zur Versteigerung ist ein Schätzwert von 690000 Franken genannt. Die Zwangsversteigerung wurde von einem Gläubiger verlangt.

Die Liegenschaft wirkt ziemlich verwahrlost. Einiges steht oder liegt herum, beim Anbau Teile der Fassade. An der Tür des Werkstatt- und Lagergebäudes links vom «Ochsen» prangt noch das Schild einer Altstätter Arztpraxis. Auf der Rückseite des ehemaligen Gasthauses ist der offene Briefkasten voller Zeitungen.

Auf einer Scheibe prangt ein besonderes Bild

Bernhard Dostal hält viel von den Ideen Patch Adams, der durch den gleichnamigen Film von 1998 weltberühmt wurde. Patch Adams (im Film gespielt von Robin Williams) ist Arzt, politischer Aktivist, Buchautor und Clown. Als Bernhard Dostal seine Pläne für die Klinik verfolgte, erzählte er, wie er Patch Adams kennenlernte. Nachdem er den Film gesehen hatte, habe er Adams Telefonnummer herausgefunden, ihn einfach angerufen – und den Arzt persönlich in der Leitung gehabt. Seither hatten die beiden regelmässig Kontakt. Tatsächlich kam Patch Adams auch einmal nach Rüthi, wo er einen Vortrag hielt.

Er gehörte dem wissenschaftlichen Beirat der «Camor Care Klinik» an. Noch heute ­erinnert auf der «Ochsen»-Rückseite ein kleines Bild an jene Zeit: auf eine Fensterscheibe ist das Gesicht eines Clowns gemalt.

In Gedenken an Patch Adams: Auf der Rückseite des «Ochsen» ist ein Clowngesicht auf eine Fensterscheibe gemalt. Bild: Gert Bruderer

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen