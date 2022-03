Kultur Im Mai blüht die Kultur in Berneck wieder Die Detailplanung des Bernecker Kulturmonats «Maiblüten» hat nach der Aufhebung der Coronaschutzmassnahmen begonnen. Das Programm verspricht vielfältige Unterhaltung. 09.03.2022, 05.00 Uhr

Einer der Programmhöhepunkte: Moving Shadows, eine rasante Spielshow mit dem Schatten menschlicher Körper.

Seit dem 17. Februar können Kulturveranstalter wieder aufatmen. Der Bundesrat hat alle Coronaschutzmassnahmen und Einschränkungen für kulturelle Anlässe aufgehoben. Auch die Bernecker Maiblüten dürfen jetzt unbehindert ihre Schönheiten entfalten. Vor einer Woche hat der Vorstand des Kulturforums unter Leitung des Präsidenten Beda Germann seine Vorbereitungen für den Bernecker Kulturmonat wieder aufgenommen und die Detailarbeit an die Hand genommen.

Jazz, Balkanmusik oder ein Schattenspiel

Auf dem Programm stehen eine ganze Reihe unterhaltender und hochstehender Anlässe von groovigem Jazz mit Peter Lenzin und No Limits bis hin zu Balkanmusik mit dem Eastern Quartett und lateinamerikanischen Klangwelten mit Lariba. Das abwechslungsreiche Programm bringt auch Chorgesang mit dem erstklassigen Kammerchor Vocale Neuburg aus dem Vorarlberg und einer Reise vom alten Engadin in die Gegenwart mit der Kapelle Nogler. Höhepunkte sind sicherlich das Konzert Hackbrett meets Boogie- Woogie mit Nicolas Senn und Elias Bernet sowie die international renommierte Schattenspielshow Moving Shadows mit The Mobilés, die mit ihren Körpern am 15. Mai in der Mehrzweckhalle akrobatisch-herrlich ein erstaunlich rasantes Schattenspiel inszenieren. Eröffnet wird die Konzertreihe am 1. Mai um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Zusammenarbeit mit der Rheintalischen Gesellschaft für Musik und Literatur mit einer Hommage an Clara Schumann von Samuel Zünd, Tenor, und dem Trio Artemis.

Vom 29. April bis zum 26. Juni zeigen acht Künstler und Gartenbauteams zudem in Berneck acht Kunstgärten zum Thema «Das Paradies findet statt». (pd)

Hinweis

Details zu allen Veranstaltungen: www.kulturforum-berneck.chwww.dasparadiesfindetstatt.ch