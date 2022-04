rheintal «Wir sind sonst in Städten mit 50’000 bis 100’000 Einwohnern tätig»: In St.Margrethen wurde ein Hotel ibis Style mit 104 Zimmern eröffnet Im Beisein von 100 Gästen und dem Gemeindepräsidenten wurde das Hotel ibis Styles in St.Margrethen eröffnet. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Sie eröffneten das neue Hotel in St.Margrethen (von links): Martin Meyer (CEO ITW Unternehmensgruppe), Reto Friedauer (Gemeindepräsident), Nicole Weber (Hoteldirektorin), Peter Vogt (Inhaber und Gründer ITW), Ulrich Enzinger (Geschäftsführender Gesellschafter Tristan-Gruppe) und Kerstin Harms (Geschäftsführerin Tristar Suisse). Bild: pd

Das Hotel ibis Styles St.Margre­then Bodensee bietet in 104 Zimmern einen guten, aber keinen Dornröschenschlaf an. Aus diesem sei St.Margrethen nämlich in den letzten Jahren erwacht, sagt Martin Meyer, CEO der Unternehmensgruppe ITW (Ingenieurunternehmung für Technik und Wirtschaft) in Balzers.

Die ITW, die bereits das gegenüberliegende Mineralheilbad führt, hat das Hotel gebaut. Betrieben wird das Hotel aber von der Hotelkette Tristar Suisse AG. Für die deutsche Tristar-Gruppe, die 33 Hotels betreibt, ist es das erste Gästehaus in der Region. Ihr Geschäftsführer Ulrich Enzinger gibt zu, er sei zuerst skeptisch gewesen:

«In St.Margrethen wohnen um die 5000 Menschen, wir sind sonst in Städten mit 50000 bis 100000 Einwohnerinnen und Einwohnern tätig.»

Aber die zentrale Lage im Dreiländereck – Martin Meyer spricht mit dem Einbezug Liechtensteins vom «Vierländereck» – habe die Tris­tar-Gruppe überzeugt.

Gemeindepräsident Reto Friedauer sprach von einem Freudentag. Er lobte die Rolle der ITW seit deren Übernahme des Mineralheilbads vor zehn Jahren: «Ich kann mich noch an dunkle Wolken rund ums Mi­neralheilbad erinnern», sagt Friedauer über das seit dem 17.Jahrhundert bestehende Bad, das im März 2013 seine Tore schloss.

«Einmalig im Rheintal», nennt Gemeindepräsident Reto Friedauer die Verbindung von Mineralheilbad und Hotel Bild: pd

Seit fünf Jahren betreibt die ITW das Mineralheilbad, ins­gesamt hat das Unternehmen aus Liechtenstein 55 Millionen Franken in St.Margrethen investiert, sagt Friedauer. Das Hotel kostete 20 Mio. Franken. Er lobte die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

ITW-CEO Meyer lobt seinerseits: «Wir sind überzeugt vom Potenzial St.Margrethens mitten im Vierländereck. Hier wird eine aktive Standortpolitik mit spürbarer Aufbruchstimmung betrieben.» Und er verspricht weitere Investitionen: «Unser mehrstufiger Ausbauplan sieht vor, das Mineralheilbad zum Gesundheitszentrum auszubauen.» Wie der Ausbau konkret aussieht, verrät Meyer nicht: Es seien erst Ideen vorhanden, das Projekt werde aber bestimmt in den nächsten zwei, drei Jahren konkret.

Die 104 Zimmer im Hotel ibis Styles St.Margrethen Bodensee – hier eines von 71 Doppelzimmern – sind bedürfnisorientiert eingerichtet. Bild: pd

Hoteldirektorin Nicole Weber Bild: pd

Ibis ist eine Hotelkette des französischen Accor-Konzerns, weltweit gibt’s fast 2000 Hotels mit der Bezeichnung ibis, ibis Styles oder ibis Budget. Alle ibis-Styles-Hotels werden unter dem Motto «Open to Creativity» geführt, dazu hat jedes einen eigenen Leitspruch, beim «ibis» in St.Margrethen lautet er: «Das Runde muss ins Eckige». «Das hat nichts mit Fussball zu tun», sagt General Manager (Hotel­direktorin) Nicole Weber, «sondern bezieht sich auf die runde Form von Möbeln und Elementen im eckigen Gebäude.» Das neue Hotel enthält eine Bar, die auch Nicht-Hotelgästen zugänglich ist. Ebenso gibt es einen Seminarraum.

Grosse Nachfrage nach Hotelbetten im Rheintal

«Das Hotel schliesst eine Angebotslücke in der Region», sagt Friedauer. Dabei denkt er an international tätige Unternehmen, die Geschäftsreisende un­terbringen müssen: «Das Angebot korrespondiert mit den mittlerweile 4000 Arbeitsplätzen in St.Margrethen. Dabei sei es auch für Feriengäste attraktiv, wie Nicole Weber sagt:

«Es gibt viele schöne Ausflüge in der Region, für die wir zentral gelegen sind.»

