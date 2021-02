Holzrücken Pferde helfen dem Forstteam im Kriessner Wäldli Nach dem grossen Schneefall im Januar gab es viel zu tun im Wald – auch Pferde halfen dem Forstteam. 08.02.2021, 05.00 Uhr

Holzrücken setzt eine enge Bindung zwischen Mensch und Pferd voraus. Bild: pd

(pd) Die Schneelast hat viele Baumwipfel im Kriessner Wäldli zu stark belastet und in der Folge beschädigt. Zudem mussten Bäume gefällt werden, die vom Eschentriebsterben befallen waren. Dafür stand letzte Woche das Forstteam des allgemeinen Hofes im Einsatz.

Einen kleinen Teil der Aufräumarbeiten haben die Holzrücker zusammen mit ihren Pferden am Samstagnachmittag übernommen. Es war ein wunderbares Spektakel, das die Männer zusammen mit ihren Tieren boten. Dabei war auch Rolf Lüchinger mit seinem Pferd Aragon und dem Helfer Mario Lüchinger. Andi Giger aus Balgach war mit seinem Zweispänner mit Ottelo und Omero im Einsatz und Sandro Rohner aus Widnau half mit seinem Pferd Nik.

Holzrück-Wettkampftage im Frühjahr 2022

Aus dichtem Unterholz wurden die Baumstämme, die der Förster Röbi Kobler ausgeschieden hatte, herausgezogen und ordnungsgemäss auf dem Lagerplatz aufgestapelt. Dass dies nicht so einfach geht und nur dank klaren, einfachen Befehlen von Mann zu Pferd möglich ist, wurde am Samstag eindrücklich vorgeführt. So manch ein Spaziergänger blieb stehen und verfolgte das Tun im Wald mit Interesse und Freude.

Rolf Lüchinger war zusammen mit seinem Bruder Mario im Element. Sie freuten sich über die Gelegenheit, ihr Hobby im Kriessner Wäldli ausüben zu können. Dass das Holzrücken interessant und abwechslungsreich ist, davon können sich alle überzeugen, wenn im Frühjahr 2022 beim Kriessner Wäldli Holzrück-Wettkampftage stattfinden werden.