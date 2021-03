BERNECK Die Bibliothek Berneck hat zwei neue Vorstandsmitglieder 62 Mitglieder nahmen an der schriftlichen Abstimmung der Bibliothek Berneck teil. Petra Hutter und Karl Steger wurden neu in den Vorstand gewählt. 25.03.2021, 05.00 Uhr

Petra Hutter (links) ist neu als Kassierin im Vorstand, Karl Steger übernimmt das Amt als Vertreter des Schulrats. Er folgt in dieser Funktion auf Ursi Bücheler (rechts). Bild: pd

(pd) Jahresrechnung 2020, Budget 2021, Revisorenbericht und Jahresbericht wurden durch die Hauptversammlung der Bibliothek Berneck einstimmig angenommen. Neu in den Vorstand gewählt wurden Petra Hutter als Kassierin und Karl Steger als Vertreter des Schulrates.

Trotz des Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde mit über 29000 Ausleihen das sehr gute Ergebnis des Vorjahres übertroffen. «Nicht zuletzt dank des Abhol- und Lieferservices, der in dieser Zeit vom Ausleihteam angeboten wurde», ist das Bibliotheksteam überzeugt.

Bedingt durch die fehlenden Anlässe «Tag der offenen Tür» und «Bücherherbst» konnten Neuerscheinungen letztes Jahr nicht in gewohntem Rahmen vorgestellt werden. Das Ausleihteam hat trotzdem laufend Neuerwerbungen getätigt und in den Bestand aufgenommen.

Am diesjährigen «Tag der offenen Tür» sollen Neuerscheinungen dieses Frühjahrs wieder einmal mit einem öffentlichen Anlass in der Bibliothek präsentiert werden. Wenn möglich, führt die Bibliothek dies am Vormittag von Samstag, 8. Mai, durch. Eine Autorenlesung im Juni, die Teilnahme am Jahrmarkt und eine Erzählnacht für Schülerinnen und Schüler im November bilden das weitere Jahresprogramm für 2021. Sobald möglich, werden in der Bibliothek jeweils am ersten Mittwoch im Monat der «Buchstart-Treff» für Eltern mit Kindern von sechs Monaten bis drei Jahren und die «Lesemaus» für Kinder von vier bis sieben Jahren stattfinden.

Geehrt wurden Monika Spirig für 20 Jahre Mitarbeit im Ausleihteam, Adelheid Büchel für 15 Jahre als Revisorin sowie die scheidenden Vorstandsmitglieder Franziska Bischofberger (zwölf Jahre Kassierin) und Ursi Bücheler (vier Jahre Schulratsvertreterin).