Hochwasserschutz Littenbach-Äächeli: Eine Allzweckwaffe wäre erwünscht Der Hochwasserschutz Littenbach-Äächeli kann nicht sämtliche Probleme lösen, nur soweit es die Natur zulässt. Hildegard Bickel 12.03.2020, 05.00 Uhr

Das Gesamtinteresse steht beim Hochwasserschutz im Vordergrund. Die Besucher nahmen sich nach den Ausführungen Zeit, individuelle Fragestellungen zu diskutieren. Bild: Hildegard Bickel

Wer zum ersten Mal teilnahm, erhielt am Dienstagabend in der Aula des OMR-Schulhauses am Bach anschauliche Einblicke zum Zwischenstand des Hochwasserschutzprojekts in den Gemeinden Au und Berneck. Stammgäste wiederum wandten sich mit Fragen auf Augenhöhe an die Experten.