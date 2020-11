Hochwasserschutz interessiert die Rheintaler: 90 Prozent stufen ihn bei einer Umfrage als wichtig ein Bevölkerung wünscht sich weiterhin umfassende Informationen zum Hochwasserschutz und dem Projekt Rhesi. 07.11.2020, 05.00 Uhr

Für Schweizer und Österreicher ist der Hochwasserschutz gleichermassen wichtig. Bild: pd

(red/pd) Der Hochwasserschutz ist auf der Schweizer und der österreichischen Rheinseite ein wichtiges Thema. «Die Ergebnisse einer repräsenta­tiven Bevölkerungsumfrage im Rheintal zeigen, dass fast 90 Prozent der Befragten den Hochwasserschutz am Rhein als wichtig oder sehr wichtig einstufen. Diese Zahl ist seit 2012 sogar leicht angestiegen und macht deutlich, dass dieses Thema für die Rheintalerinnen und Rheintaler elementar ist», resümiert Urs Kost, Vorsitzender der gemeinsamen Rheinkommission (GRK).

«Mehr als zwei Drittel der österreichischen Teil­nehmenden und die Hälfte der Befragten auf Schweizer Seite stufen die Gefahr durch ein aus­serordentliches Hochwasserereignis in den nächsten Jahren als sehr hoch oder eher hoch ein. Um den Hochwasserschutz am Rhein auch in Zukunft zu gewährleisten, treiben wir das Projekt Rhesi weiter in Richtung Genehmigungsphase voran», ergänzt Kost.

Hohe Bekanntheit des Projekts Rhesi

Das wachsende Interesse der Bevölkerung für den Hochwasserschutz am Rhein zeigt sich auch bei den Umfrageresultaten zum Hochwasserschutzprojekt Rhesi. Kannten 2014 in Vor­arlberg nur 19 Prozent der Befragten das Jahrhundertprojekt, stieg der Wert 2020 auf bereits 89 Prozent an. Im St.Galler Rheintal war das Projekt Rhesi 2014 rund 42 Prozent der Befragten ein Begriff, gegenüber ebenfalls 89 Prozent im Jahr 2020. «Die mittlerweile hohe Bekanntheit des Projekts Rhesi freut uns sehr. Ebenso hat sich der Anteil derer, die dem Projekt positiv gegenüberstehen seit 2014 vergrössert», erklärt Markus Mähr, Gesamtprojektleiter Rhesi bei der Internationalen Rheinregulierung, und fügt an: «Bei der Auswertung der Umfrage haben wir zudem gesehen, dass rund einen Drittel der Befragten weiterführende Informationen zum Projekt Rhesi erhalten möchte. Das Interesse am Projekt hat sich seit der letzten Umfrage im Jahr 2014 erhöht. Insgesamt kennen die Befragten das Projekt und dessen Ziele bereits jetzt sehr gut.»

Seit 128 Jahren die Abflusskapazität erhöhen

Einzig, dass die Planung und Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Rhesi von der Internationalen Rheinregu­lierung durchgeführt wird, ist vielen Befragten noch weniger bekannt. Die Internationale Rheinregulierung sorgt bereits seit 128 Jahren im Auftrag der Staaten Österreich und Schweiz für den Hochwasserschutz am Alpenrhein zwischen Illmündung und Bodensee. Diese Aufgabe wird jedoch gemäss Umfrage mehr dem Land Vorarlberg, dem Kanton St.Gallen oder den Staaten Schweiz bzw. Österreich zugeordnet.