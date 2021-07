Hinterforst Ordentliche Bürgerversammlung: Xaver Hasler tritt nach 40 Jahren in der Rhode Hinterforst zurück An ihrer Hauptversammlung verabschiedete die Rhode Hinterforst Xaver Hasler. 08.07.2021, 05.00 Uhr

Präsident Ernst Gschwend (links) übergibt dem abtretenden Xaver Hasler ein Geschenk für 40 Jahre Mitarbeit in der Rhode Hinterforst. Bild: PD

(pd) Am 24. Juni führte die Rhode Hinterforst ihre ordentliche Bürgerversammlung durch. Die teilnehmenden Bürger begrüssten es, dass der Rat im Frühjahr auf eine Urnenabstimmung verzichtet hatte.

In seinem Jahresbericht informierte Rhodspräsident Ernst Gschwend über das vergangene Jahr. Dieses war geprägt von einem grossen Hangrutsch im Widenbachtobel. Auf einer Gesamtfläche von zwei Hektaren rutschte der Hang Richtung Widenbach. Zusammen mit Fachleuten wurde ein Notfallplan erarbeitet und aus Sicherheitsgründen der durchführende Wanderweg gesperrt.

Seit 1982 dabei und seit 1997 in der Kommision

Die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 wurden durch die Kassierin Agnes Zünd erläutert. Mit der Zustimmung der Anträge der Geschäftsprüfungskommission wurden die Jahresrechnung sowie das Budget von den Bürgern genehmigt.

Per Ende 2020 schied Xaver Hasler auf eigenen Wunsch aus dem Rat aus. Er war seit 1982 in der Trattrhodsverwaltung und nach der Fusion ab 1997 in der Rhode Hinterforst in der Kommission. Die 16 Jahre in der Trattrhode und 24 Jahre in der Rhode Hinterforst ergeben unglaubliche 40 Jahre Einsitz in der Verwaltung. Xaver Hasler war für den kleineren Unterhalt von Gebäuden verantwortlich. Seine Hilfsbereitschaft wurde sehr geschätzt.

Er stand immer mit Tat und Rat zur Seite, wenn es etwas zu bauen gab. Dazu gehörten der Umbau der Schwarzweidhütte, die Erweiterung des Trattstalls oder die Erstellung von Wasserleitungen, um nur einige seiner vielen Projekte in seiner Amtszeit zu erwähnen. Als Dankeschön für die langjährige Mitarbeit erhielt Xaver Hasler einen Gutschein von Appenzellerland Tourismus.