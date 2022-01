An dieser Tankstelle kann man Moscht und gute Laufe tanken

Hinterforst An dieser besonderen Tankstelle kann man «Moscht» und gute Laune tanken Die Familie Benz Lüthi aus Hinterforst hat vor ihrem Haus eine Zapfsäule aufgebaut. Hier fliesst positive Energie. Hildegard Bickel 28.01.2022, 05.00 Uhr

Mutter Eliane mit Paula auf dem Arm; Silas (von links), Josua, Anna-Lena, Vater Rolf, Mael und Gast Samuel Schmid. Bild: Hildegard Bickel

Die gezimmerte Tankstelle in leuchtendem Rot an der Brandgasse 1 zieht die Blicke auf sich. Die Kinder von Eliane und Rolf Benz Lüthi zeigen eifrig, wie sie zu bedienen ist: Holzklappe öffnen, Becher nehmen und frischen Süssmost aus der Bag-in-Box zapfen. Prost! Mit der sympathischen Geste möchte die Familie in dieser von negativen Nachrichten geprägten Zeit po­sitive Stimmung aussenden.