Himmel und Hölle am Oberrieter Maskenball

Am Samstag, 8. Februar, findet in Oberriet die grosse, bunte Fasnachtsparty statt. Die Mehrzweckhalle Burgwies wird in eine himmlische und höllische Welt verwandelt. Die Hauptfrage dieses Jahr lautet, ob die Besucher «Engeli» oder doch «Tüüfeli» sind.