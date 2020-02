Der Musikverein Diepoldsau-Schmitter plant heute schon das Jahr 2023 Der Musikverein Diepoldsau-Schmitter bewirbt sich um die Durchführung der Kreismusiktage 2023. 19.02.2020, 10.17 Uhr

Präsident Ivan Nett (Bildmitte) begrüsst die Neumitglieder (v.l.) Toni Vogel, Selina Reis, Felix Hutter und Renée Kobler. Bild: pd

(red/pd) Für einmal traten die ordentlichen Traktanden an der Hauptversammlung des Musikvereins Diepoldsau-Schmitter eher in den Hintergrund. Im Zentrum der Diskussionen stand das Vereinsjahr 2023. Dieses mag zwar noch sehr weit weg erscheinen. Angesichts des Vorschlages, den Präsident Ivan Nett präsentierte, ist die lange Vorbereitungszeit jedoch durchaus angebracht. Gleich drei Höhepunkte sollen 2023 stattfinden: So will sich der Musikverein Diepolds- au-Schmitter für die Durchführung der Kreismusiktage auf der Rheininsel bewerben. Der letzte Kreismusiktag fand 2008 in Diepoldsau statt.

In bester Erinnerung ist ebenfalls das Kantonale Musikfest von 2014 – ein unvergesslicher Höhepunkt. Der Verein fühlt sich wieder bereit, einen neuen Grossanlass zu organisieren. Entsprechend wurde dieser Antrag einstimmig gutgeheissen.

Anspruchsvolle musikalische Projekte

Damit der Musikverein auch einen musikalischen Höhepunkt im Vereinsjahr 2023 bieten kann, hat Dirigent Daniel Ritter ein ambitiöses musikalisches Projekt für die zweite Jahreshälfte vorgestellt. Er hat dazu einige Passagen aus dem Konzertwerk «Planet Earth» von Johan de Meij vorgespielt und die Dramaturgie dieser eindrücklichen Ode an die Musik erklärt. Nebst einem voll besetzten Symphonieorchester kommt dieses Werk auch mit einem grossen Frauenchor zur Aufführung.

Das Projekt sieht vor, nebst einer Vorführung im eigenen Dorf zwei weitere Aufführungen in der Region durchzuführen. Nach zahlreichen Wortmeldungen brachte der Präsident den Antrag zur Abstimmung. Eine grosse Mehrheit der Vereinsmitglieder hat dem Antrag zugestimmt und damit ihre Offenheit für ein aussergewöhnliches Ziel zum Ausdruck gebracht. Die Vorbereitung dieses Projektes muss nun weiter vorangetrieben und die definitive Machbarkeit bestätigt werden. Für die Liebhaber der unterhaltsamen Blasmusik ist 2023 zudem ein Konzert im Frühsommer, möglicherweise ein Freiluftkonzert, geplant.

Nicht weniger visionär und mit noch längerem Zeithorizont ist ein Vorhaben, das in der allgemeinen Umfrage kurz erwähnt wurde. In den nächsten Jahren sind einige grössere Erneuerungsarbeiten am heutigen Probelokal nötig. Nebst den erwähnten Erneuerungsarbeiten wird auch die Variante Neubau in den nächsten Monaten geprüft. Vizepräsident Marco Nussbaumer präsentierte ein weiteres Projekt, das im Jahr 2022 seinen Abschluss finden wird: Für die Gestaltung und Anschaffung einer neuen Fahne wurde ein Zeitplan erstellt. Es sollen möglichst viele Meinungen eingeholt werden, damit im Sommer 2022 ein optimales Ergebnis präsentiert werden kann.

Im Rahmen der allgemeinen Umfrage informierte Ivan Nett die Anwesenden, dass an der Präsidenten- und Dirigentenkonferenz des Rheintaler Kreismusikverbandes vom 3. Februar bestimmt wurde, im Jahr 2021 in Eichberg einen «Kreismusiktag light» durchzuführen. Bei all den visionären Projekten trat das laufende Vereinsjahr schon fast ein wenig in den Hintergrund. Das aber völlig zu Unrecht.

Der Verein wird sich auch 2020 wieder an zahlreichen Anlässen im Dorf präsentieren und freut sich jetzt schon auf zahlreiche Zuhörer. Der Musikverein Diepoldsau-Schmitter hat die grosse Ehre, zur Internationalen Musikwoche nach Grenchen eingeladen worden zu sein. An diesem renommierten Wettbewerb werden sich die Musikantinnen und Musikanten mit einem Selbstwahl- und einem Aufgabenstück am 2. Mai einer fünfköpfigen, internationalen Jury stellen.

Für die Hauptprobe konnte mit dem Musikverein Kriessern ein zweiter Erstklassverein aus dem Rheintal für ein Vorbereitungskonzert am 19. April gewonnen werden. Mit grosser Vorfreude erwarten die Mitglieder die diesjährigen Kreismusiktage vom 15. bis 17. Mai bei den Nachbarn in Widnau. Am 21. November wird mit einer weiteren Auflage der Shownight das Vereinsjahr einen unterhaltsamen Abschluss finden.

Mit viel Applaus wurde Marcel Eugster als langjähriges Mitglied der Musikkommission verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Anschi Hoch gewählt. Mit den vier Neueintritten hat der Verein neu einen Mitgliederbestand von 68 Aktivmitgliedern.