Heinz Schmid wird Ehrenmitglied der Feuerwehr Rebstein/Marbach An der HV des Feuerwehrvereins Rema konnten sechs Beförderungen gefeiert werden. 05.12.2019, 07.32 Uhr

Ivo Ritter, Kommandant-Stv. (v.l.), mit den in neuen Funktionen stehenden und beförderten Kameraden: Peter Graf, neu Instruktor und C-Ausbildung, Sandro Keel, neu Zugführer-Stv., Thomas Zehnder und Sandro Graf, beide neu Leutnant, Philip Greiser und Andrin Sutter, beide neu Korporal. Bild: pd

Vereinspräsident Hansjörg Keel durfte zur 19. Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Rema 60 Vereinskameraden und deren Partnerinnen im Restaurant Krone in Marbach begrüssen. In seinem Jahresbericht liess der Präsident das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und umrahmte seine Rede mit Bildern der gutbesuchten Vereinsanlässe. Zu diesen gehörte das Skiweekend in Arosa oder der Vereinsausflug an den Flughafen Zürich.