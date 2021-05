Heerbrugg «Wieder unter die Leute kommen» und «geniessen»: Das wollen die Leute am Maimarkt Der Maimarkt in Heerbrugg lockte am Samstag zahlreich Publikum an. Präsenz ist wichtig, sagen Markttreibende. Hildegard Bickel 17.05.2021, 07.58 Uhr

Viele nutzten die Gelegenheit, den Samstagseinkauf mit dem Marktbesuch zu verbinden. Bilder: Hildegard Bickel



Rund 50 Marktstände zwischen Coop, dem Zentrum Am Markt und dem Schmidheiny-Park schufen am Samstag eine einladende Marktatmosphäre. Das freundliche Wetter mit sonnigen Abschnitten bis in den Nachmittag hinein kam dem Kauferlebnis entgegen. «Ich finde es super, dass wieder etwas stattfinden kann, da immer noch viele Veranstaltungen abgesagt werden», sagte Olaf Tiegel, Auer Gemeinderat mit Einsitz in der Marktkommission. «Deshalb bin ich mit der ganzen Familie zum Geniessen hier.»