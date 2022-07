Heerbrugg Psychiatrie-Ambulatorium ist nun direkt beim Bahnhof Per 1. Juli hat das Psychiatrie-Zentrum ein ganzes Haus der Erlen-Überbauung in Heerbrugg bezogen. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Zentrumsleiter Karlheinz Pracher und seine Assistentin Simone Michlig schätzen den bequem eingerichteten, multifunktionalen Raum im Erdgeschoss. Bild: Gert Bruderer

Abgesehen von der Tagesklinik an der Schlossstrasse, sind somit alle bisherigen Standorte des Psychiatrie-Zentrums an einem einzigen Ort zusammengefasst. In der Tagesklinik sind zwanzig Mitarbeitende tätig, im Ambulatorium vierzig.

Die Patientinnen und Patienten finden fortan alle am­bulanten Behandlungsangebote unter einem Dach. Vor dem Umzug waren Teilbereiche des Ambulatoriums im Umkreis von hundert Metern in mehreren Liegenschaften eingemietet.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Beratungs- und Behandlungsleistungen laufend gewachsen.

Der Wunsch nach einer Konzentration an einem Standort führte ebenso zum Umzug wie der sich abzeichnende Sanierungsbedarf für das nun aufgegebene Hauptgebäude an der Balgacherstrasse.

Zentrum hat auf Jahre hinaus genug Platz

Am neuen Ort hat das Psychia­trie-Zentrum fast 1800 Quadratmeter zur Verfügung – und somit fast 300 Quadratmeter mehr als bisher. Dank ausserdem bestmöglicher Ausnutzung der Räume und einer modernen Infrastruktur erfreut sich das Zentrum einer stattlichen Raumreserve. Einzelne Räume lassen sich sogar vermieten. Karlheinz Pracher, Leiter der Psychiatrie- Zentren Rheintal, Linthgebiet und Werdenberg-Sarganserland, denkt beispielsweise an Angebote wie medizinische Massage, Ernährungsberatung, Hörberatung oder traditionelle chinesische Medizin, die gut ins Zentrum passen würden.

Von allen Gebäuden der Erlen-Überbauung liegt das neue Psychiatrie-Zentrum (Haus B) am nächsten beim nur wenige Schritte entfernten Bus- und Bahnhof. In der obersten, vierten (erst zur Hälfte ausgebauten) Etage befindet sich ein grosser Konferenzraum, der sich mieten lässt. In den drei Stockwerken darunter sind je ein Gruppenraum und insgesamt vierzig Behandlungszimmer untergebracht.

Die (total sogar vier) Gruppenräume dienen etwa für Gespräche, an denen mehrere Parteien (wie RAV, Arbeitgeber oder IV) beteiligt sind. Dass vor dem Umzug Gruppenräume fehlten, hatte immer wieder Behelfslösungen nötig gemacht.

Der sehr ansprechend, mit Holz gestaltete Empfang und der grosszügig bemessene Wartebereich befinden sich im ersten Stock. Es gibt auch ein Fa­milienzimmer, wo das Wickeln möglich ist und Kinder spielen können.

Das Parterre ist für die Mitarbeitenden

Das Parterre wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt, die sich eines verbesserten Raumklimas erfreuen. Zum Gemeinschaftsbereich gehören eine Küche und ein (mensaähnlicher) Pausenraum mit ausgesprochen schöner Wandbekleidung. Auch eine Aussenterrasse steht zur Verfügung.

Für nicht in Heerbrugg ar­beitende, vorübergehend hier weilende Arbeitskolleginnen und -kollegen aus anderen Zentren stehen zwei Arbeitsplätze bereit. Eine Besonderheit ist der grössere, bequem und farbenfroh eingerichtete Raum, der für Kaffeepausen, vorübergehendes Arbeiten in einem anderen Umfeld sowie für Teamsitzungen, gruppenweisen Online-Besprechungen oder Weiterbildung in entspanntem Rahmen gedacht ist.

Karlheinz Prachers Assis­tentin Simone Michlig sagt, es gehe auch darum, sich nicht zu scheuen, zwischendurch den ei­genen Arbeitsplatz zu verlassen und mit gutem Gefühl diesen Raum aufzusuchen. Die hier herrschende Atmosphäre soll zu Gesprächen unter Fachpersonen wie Sozialarbeitern einladen oder interdisziplinäre Gespräche begünstigen, zum Beispiel zwischen Arzt, Sozialarbeiter und Pflegefachperson.

