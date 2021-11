Post Heerbrugg weitet Dienstleistung in der Filiale aus

Neue Optik Nach abgeschlossenem Umbau: Post weitet Dienstleistung in der Filiale Heerbrugg aus Die Post hat ihre Filiale in Heerbrugg umgebaut. Sie stellt auch optisch die Kundenberatung in den Mittelpunkt. Monika von der Linden 06.11.2021, 05.00 Uhr

Guido Jost (Leiter Team Heerbrugg, links) und Thomas Schifferle (Verantwortlicher Kommunikation Ost) sehen in der neu gestalteten Filiale einen Mehrwert für Post, Kunden und Drittanbieter. Bild: vdl

Worauf die Kundinnen und Kunden der Post in Altstätten seit Juli zählen können, steht ab Montag auch für jene in Heerbrugg bereit: Der Dienstleister hat sein Angebot angepasst, die Filiale in den letzten Wochen entsprechend umgebaut und eingerichtet.

«Die Möblierung besteht aus hellem Holz, ist modern und übersichtlich», beschreibt Guido Jost (Leiter Team Heerbrugg) die offensichtlichen Veränderungen im Schalterraum. Je nachdem, welchen Wunsch ein Kunde oder eine Kundin verfolgt, wird sich die Aufmerksamkeit entsprechend ausrichten. Wer ein Paket aufgeben möchte und es bereits etikettiert hat, sieht rechts neben dem Eingang den Automaten mit der Aufschrift «Pakete versenden». Rasch und schnell kann er es dem Automaten übergeben. Er erhält eine Quittung, anhand der er am Schalter das Porto begleicht. Wer ausserhalb der Öffnungszeiten Pakete versenden oder abholen möchte, kann rund um die Uhr den Automaten My Post 24 im Freien nutzen. Er steht seit etwa einem Jahr bereit und erfreut sich einer sehr grossen Auslastung.

Kinderpost für die Kleinen

Kleine Kunden entdecken die Kinderpost gegenüber des Eingangs und verbringen die Wartezeit im Spiel. Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder kurz gewachsen sind, sehen den barrierefreien Terminal. Er ist gut erreichbar an einem niedrigen Tisch beim Schalter angebracht.

Offensichtlich ist auch, dass weniger Regale aufgestellt sind. «Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft, haben das Sortiment gelichtet und bieten keine Waren mehr von Drittanbietern an», sagt Guido Jost. Dieses Konzept ermöglicht es der Post, sich Dienstleistern der Branchen Banken, Versicherungen, Krankenkassen und Behörden zu öffnen. Sie können ihre Angebote präsentieren, beraten und verkaufen. Kundinnen und Kunden mögen es so, mehrere Geschäfte an einem Ort zu er­ledigen.

Die Post hat in den letzten Jahren etliche Filialen geschlossen. «Wir wollen das Netz mit landesweit 800 Poststellen stabilisieren», sagt Thomas Schifferle (Verantwortlicher Kommunikation Ost). Damit dies gelingen kann, hat das Unternehmen seine Strategie angepasst und baut Schritt um Schritt 300 Filialen für total 40 Mio. Franken um. Heerbrugg ist im Rheintal die zweite mit neuem Konzept, Altstätten ging im Juli voran. Diepoldsau ist am Montag, 7. Februar, an der Reihe. Dann er­öffnet der Dienstleister die Filiale am neuen Standort im Zentrum nach gleichem Konzept. Welche Poststellen im Rheintal folgen, hat das Unternehmen noch nicht kommuniziert.



Die Postfiliale Heerbrugg ist geöffnet: Montag bis Freitag, 7.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr, Samstag, 8 bis 11.30 Uhr.