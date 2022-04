Kanti Heerbrugg spielt Ritterin von Berlichingen

Theaterstück Liebe, Intrigen und Verrat: Kanti Heerbrugg bringt die Ritterin von Berlichingen auf die Bühne Die Kanti-Theatergruppe interpretiert Goethes «Götz von Berlichingen» neu und besetzt die Hauptrolle weiblich. Premiere ist am Freitag. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Aus einem Brief erfährt G. von Berlichingen, dass der Kaiser sie zur Exekution freigegeben hat. Bild: Monika von der Linden

«Sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken!», ist der bekannteste Satz, den Johann Wolfgang von Goethe seinen «Götz von Berlichingen» hat sprechen lassen. Viel mehr dürften die meisten Menschen von der Handlung des 1773 uraufgeführten Werkes nicht kennen. Es wird eher selten gespielt.

Die Theatergruppe der Kantonsschule Heerbrugg hat sich des Klassikers um Liebe, Freiheitskampf, Intrigen und Ver­rat angenommen. Um es für die Schülerinnen und Schüler spielbar zu machen, kürzten die Co- Regisseurinnen Simone Bischof und Milena Todic das umfangreiche Werk auf eine zwei Stunden lange Fassung. Morgen Freitag, 29. April, ist Premiere, gestern Mittwoch spielte das Ensemble (siehe Kasten) vor 200 Schülerinnen und Schülern.

«G. von Berlichingen» ist keine Parodie

Das Publikum dürfte verblüfft sein, dass Amira Schmid die Hauptrolle spielt und sich nicht in den Mann Götz verwandelt. Vielmehr haben sich die Rollen gewandelt. Die Hauptfigur ist eine Frau – die Ritterin «G. von Berlichingen».

Ihre Inszenierung des Stücks hatte die Theatergruppe im vergangenen Jahr aufführen und einen Beitrag zum 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts leisten wollen. Hinzu kommt, dass dem Ensemble mehr Frauen als Männer angehören. «Es ist besser, die Rollen neu zu interpretieren, als Frauen in Männerkleider zu stecken», sagte Milena Todic. Sie hatte mit darauf geachtet, dass «G. von Berlichingen» nicht zu einer Parodie geraten würde.

Dies hinzubekommen, gelang der Truppe ausgezeichnet. Sie spielte die Rollen des in Franken und Schwaben handelnden Klassikers ernsthaft und überzeugend. Die Schauspielerinnen und Schauspieler gaben jeder Figur einen stimmigen Charakter. Obwohl alle eine ausgezeichnete Leistung zeigten, ist es angebracht, die Hauptdarstellerin, Amira Schmid, herauszuheben. Mal agierte sie als eine intelligente Strategin. Dann bot sie in ihrer Rolle dem Kaiser und dem Gericht die Stirn, ohne ihre Treue zu seiner Majestät in Frage zu stellen. Ebenso erschien G. als besorgte Mutter, verrate­ne Anführerin, trauernde Freundin, freiheitsbewusste Kämpferin und benutzte Gefangene.

Mit «G. von Berlichingen» hat die Theatergruppe das Goethe-Schauspiel sehr gut inszeniert. Dem Publikum macht sie deutlich, wie manche Akteurinnen und Akteure des Bauernkrieges zwischen den Lagern zerrissen waren und ausgenutzt wurden.

Die Theatergruppe feiert die Premiere zu «G. von Berlichingen» von Johann Wolfgang von Goethe morgen Freitag, 29. April, in der Aula der Kantonsschule. Weitere Aufführungen: Samstag, 30. April, Mittwoch, 4., und Samstag, 7. Mai, jeweils um 19.30 Uhr.

