Heerbrugg: Künstler will Freude und Farbe in Räume bringen

Heerbrugg «Kunst ist die Erweiterung der Architektur auf die Raumgestaltung»: Künstler will Freude und Farbe in Räume bringen «Arbeiten» heisst die Ausstellung von Roger Valgoi, die vom 10. bis 19. Juni im Stellwerk zu sehen ist. 09.06.2022, 07.15 Uhr

Roger Valgois Bildwerke entstehen in mehreren wässrigen Schichten. Bild: pd

Der Altstätter Künstler Roger Valgoi ist kein Unbekannter im Rheintal. Man kennt ihn von diversen Ausstellungen wie beispielsweise dem Adventskalender im alten Altstätter Rathaus, der Ausstellung Staablueme oder auch den Fahnen an der Gartenausstellung Stadtgarten oder den Röllelibutzen-Pins 2003.

Bekannt ist der Künstler Roger Valgoi aber vor allem durch seine Malerei. Was weniger bekannt ist: Es entstehen viele Zeichnungen und auch Objekte. Und seine Zeichnungen enthüllen andere Objekte als die Malerei, Themen, die ihn beschäftigen, Lebensfragen oder Fantasien. Im Stellwerk wird jedoch seine Malerei zu finden sein. Rogers Malerei ist vorwiegend in Acryl gehalten und offenbart Landschaften, Berge, Pflanzen oder Jahreszeiten. Aber auch wild und abstrakt wirkende Arbeiten sind unter seinen Werken zu finden. Diese stellen beispielsweise Pilzgeflechte unter dem Boden oder Ausschnitte von einer Bettdecke und deren Licht und Schattenwurf nach.

Prägend für Valgoi war die «Augenschulung durch Architektur», wie er sie von seinem Lehrer an der ETH, Peter Jenny, vermittelt bekam. Der Aufbau der Bildwerke entsteht in vielen wässerigen Schichten mit verdünnter Acryl- oder neu auch Ölfarbe, dabei wird in den einzelnen Schichten die Ungenauigkeit überlagert und daraus entsteht Genauigkeit.

Ideen sammelt der Künstler Roger Valgoi in Form von Zeichnungen in seinen Skizzenbüchern. Einzelne Ideen setzt er in die Malerei um. Die Sujets der Malerei sind einfach, konkret, in grafischer Art oder auch reduziert auf die Form und dabei ab­strakt wirkend, farbenfroh und frei umgesetzt. Wichtig ist dem Künstler das Handwerk dahinter, ganz nach dem Motto: Es kommt nicht darauf an was man malt, sondern wie. Auf das Architekturstudium an der ETH in Zürich und am Technikum in Winterthur, liess Roger Valgoi einen Auslandsaufenthalt folgen. Nach der Rückkehr im Jahr 1994 begann er zu malen. 1997 eröffnete Valgoi sein Atelier im ehemaligen Verkaufsladenlokal seiner Eltern.

Seit 25 Jahren ist der Künstler in seinem Atelier an der Feldstrasse 4 in Altstätten tätig und möchte mit seinen Bildern Freude und Farbe in die Räume bringen, um damit das Umfeld positiv zu gestalten. «Kunst ist in meinen Augen die Erweiterung der Architektur auf die Raumgestaltung», so der Künstler. (pd)

Die Ausstellung beginnt am Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr mit der Begrüssung durch den Künstler. Weitere Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, 14 bis 18 Uhr; Freitag, 17. Juni, 18 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni, von 14 bis 18 Uhr.