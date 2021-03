Heerbrugg Die SFS Group will klimaneutral werden Das Unternehmen mit Sitz in Heerbrugg setzt in der Schweiz auf klimaneutrale Energie. 17.03.2021, 05.00 Uhr

Die SFS Group will grüner werden.

Bild: PD

(pd) Der Stromverbrauch sei mit gut 80 Prozent die grösste CO2-Quelle für die SFS Group, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Um die «nachhaltige Zukunftsausrichtung weiter zu verbessern», setze es an den Schweizer Produktionsstandorten zukünftig auf klimaneutrale Energie.

Konkret wird in Heerbrugg am Hauptstandort eine neue Photovoltaikanlage installiert, die mit der bisherigen Anlage rund 8,5% der benötigten Energie für die Aktivitäten von SFS in der Schweiz produziert. Die Erweiterung der Anlage wird in den nächsten Wochen abgeschlossen, dann wird sie sofort in Betrieb genommen.

Sie gehört mit einer Maximalleistung von 4000kWp (Kilowatt-Peak) – was dem Energieverbrauch von 3000 bis 4000 Einfamilienhäusern entspricht – zu den grössten Anlagen in der Ostschweiz. Den restlichen Strombedarf für die Produktionsstandorte in der Schweiz bezieht SFS ab 2021 aus Wasserkraft. Das Unternehmen unterstreicht damit die Absicht, «zukünftig an allen Schweizer Produktionsstandorten ausschliesslich klimaneutrale Energie zu verwenden».

SFS wolle nicht nur den ökologischen Fussabdruck kontinuierlich reduzieren, sondern auch einen Beitrag zur nationalen Klimapolitik des Bundesrates (netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050) leisten, steht in der Mitteilung.